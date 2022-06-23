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Tatar'dan Anastasiadis'e: "Önce iki devlet ve sonrasına bakarız”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Rum Lider Nikos Anastasiadis’e gönderdiği yanıt nitelikli mektubu Rum basınında geniş şekilde yer aldı.

23 Haziran 2022 Perşembe 11:44
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Tatar'dan Anastasiadis'e: "Önce iki devlet ve sonrasına bakarız”
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Fileleftheros gazetesi, “Tatar Köprüleri Yıkıyor – Önce İki Devlet ve Sonrasına Bakarız” başlıkları altında manşet ve iç sayfalardan yer verdiği haberinde, mektubun kupürünü de kullandı.

Gazete, Tatar’ın mektubunun, Kıbrıs sorununa ilişkin, ister müzakere ister GYÖ’ler şeklinde olsun, her türlü görüşmenin KKTC’nin tanınmasından geçtiğini ten bir şekilde ilettiğini aktardı.

Tatar’ın mektubunun, yoruma veya yanlış anlamalara yer bırakmayacak kadar kısa ve net olduğunu öne süren gazete, her türlü görüşmenin koşulunun KKTC’nin tanınması olduğunun vurgulandığını aktardı.

Alithia gazetesi ise “Yeni Sondaj Gemisi Çıkıyor ve Erdoğan İşgal Bölgelerine Geliyor” başlığı altında verdiği haberinde, Türkiye’nin 15-20 Temmuz tarihleri arasında yeni oldubittiler yaratmak amacıyla gerginliği tırmandıracağını yazdı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz tarihinde KKTC’yi ziyaret etmesinin gerginliği en üst noktaya çıkaracağı iddia edilid.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, GYÖ’lere ilişkin Kıbrıs Türk basınına yaptığı açıklamalara da yer verilen haberde,  Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in önceki geceki açıklaması da yer aldı.

Habere göre, Anastasidas, nerede yaptığı belirtilmeyen açıklamasında, “Kıbrıs Türk tarafının önerilerinin BM kararlarına uygun olması durumunda memnunlukla karşılanacaklarını ancak Türk tarafının kabul edilemez ve uzlaşmaz tutumu doğrultusunda olmaları halinde hiç sunulmamalarının daha iyi olacağını” belirtti.

Son Güncelleme: 23.06.2022 11:48
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