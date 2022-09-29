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Tatar'dan atış talimi tepkisi: EOKA'cı ruhu hala hüküm sürüyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum papazların ardından Rum bakan ve milletvekillerinin de silah eğitimi almalarına tepki gösterdi.

29 Eylül 2022 Perşembe 16:22
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Tatar'dan atış talimi tepkisi: EOKA'cı ruhu hala hüküm sürüyor



Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar’ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Rum papazlardan sonra şimdi de Rum bakan ve milletvekillerinin de atış talimi yapmaları yeni bir provokasyon olarak Doğu Akdeniz’de gerilimi artırmaktan başka bir şeye hizmet etmemektedir. 

Rum Yönetimi Savunma Bakanı Haralambos Petridis ve milletvekillerinin, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun karargâhına yaptıkları ziyaret sırasında, askeri miğfer giyerek atış talimi yaptıklarını içeren görüntüler, EOKA’cı ruhun ve adanın Yunanistan’a bağlanması hayalinin Kıbrıs’ın Rum kesiminde halen hüküm sürdüğünün bir göstergesidir. 

Atış taliminin, ABD’nin Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırmasının hemen ardından meydana gelmesi manidar olup, bahse konu kararın her alanda olumsuz etki yapacağı konusundaki tepkimizi dile getirmeye devam ediyoruz. GKRY'nin silahlanmayı artırmaya yönelik çalışmalarının da kışkırtıcı olduğu, barışa hizmet etmediği ve Doğu Akdeniz'de gerginliğe yol açacağı uyarısını defaten yapmaktayız. 

Şubat ayında Rum Milli Muhafız Ordusu ile Rum Ortodoks Kilisesi iş birliğiyle papazlara silah eğitimi verilmesinin ardından dün de Rum bakan ve milletvekillerinin atış talimi yapması, hem Kıbrıs Adası hem de bölgenin istikrarı bağlamında ve Türk-Yunan dengesi açısından olumsuz bir gelişme olmakla birlikte iki taraf arasında varılabilecek olası uzlaşı umutlarını tüketmektedir. 

KKTC’nin, Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olarak dünyada hak ettiği yere ulaşması için kararlılık ve azimle mücadelemizi sürdürürken Kıbrıs Türk halkının haklı ve kutsal davasını ve şanlı mücadelesini tüm dünyaya Anavatan Türkiye’nin tam desteği ile savunmaya ve duyurmaya devam edeceğiz. Bilinmelidir ki, Kıbrıs Türkü’nü yok etmek için çaba harcayan hiçbir zihniyete ve oynanan hiçbir sinsi oyuna geçit vermeyeceğiz.”

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