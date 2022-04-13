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Tatar'dan başarının formülü

Tatar:Başarılı bir öğrencinin hem dersini, hem sporunu dengeleyebilmesi, başarısının sırrıdır

13 Nisan 2022 Çarşamba 15:53
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Tatar'dan başarının formülü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazimağusa Türk Maarif Koleji müdür, öğretmen ve yıldız erkekler voleybol takımını kabul ederek görüştü.

Kabuldeki konuşmasında, böylesine başarılı bir takımın ve öğretmenlerinin kendisini ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, okulun sporcularının başarısını her zaman takdir ettiğini ve bu başarıların kendisini gururlandırdığını ifade etti.

KKTC’yi, çocuklarımızın geleceği için güçlendirmeye devam edeceğimizi sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Tatar; sporcuların, ailelerinin ve öğretmenlerinin eğitimi ile bu noktaya geldiğini vurguladı.

“Esas olan sizin kendi kendinize olan inancınız, güveniniz ve verdiğiniz emektir”

Cumhurbaşkanı Tatar sözlerini şöyle sürdürdü; “Öğretmenler, okullardaki dayanışma duygusuyla gençleri en iyi şekilde geleceğe hazırlıyor. Voleybol branşında elde ettiğiniz Türkiye ikinciliği beni çok mutlu etti. Bu büyük bir başarıdır. Tüm öğretmenlerimizi, antrenörleri ve ailelerini tebrik ederim. Bu başarılar, geleceğe yönelik hazırlıklardır. Ekip ruhu ve anlayışla çalışmalarınıza devam etmenizi, gelecekte de kendi kariyerinizde ve KKTC’ye vereceğiniz hizmetlerde başarılı olmanızı temenni ederim.

Gençlerimize ve okullarımıza çok önem vermekteyim. Sporu da çok seviyorum. Esas olan sizin kendi kendinize olan inancınız, güveniniz ve verdiğiniz emektir. Spora ayrılan zaman önemlidir. Başarılı bir öğrencinin hem dersini, hem sporunu dengeleyebilmesi, başarısının sırrıdır.”

Kabulde; Cumhurbaşkanlığı Basın, Yayın, Arşiv ve Araştırma Danışmanı Aydın Akkurt, Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı ve KKTC Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun da hazır bulundu.

Son Güncelleme: 13.04.2022 16:05
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