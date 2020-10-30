Tatar'dan başsağlığı mesajı

Cuhurbaşkanı Ersin Tatar, Mesut Yılmaz'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
CUMHURBAŞKLANI TATAR'IN MESAJI ŞU ŞEKİLDE:
Türkiye eski Başbakanlarından Sayın Mesut Yılmaz’ın vefatını derin bir üzüntü İle öğrenmiş bulunuyorum. Başbakanlığı İle Dışişleri Bakanlığı döneminde Türkiye’ye katkılarının yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınması, Kıbrıs konusunda haklarımızın korunması için önemli hizmetler veren Yılmaz’a Alllah’tan rahmet, yakınlarına ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum.