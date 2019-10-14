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Tatar'dan birlik mesajı

Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı’na yönelik açıklamalarına ilişkin, “Türkiye kamuoyu bilsin ki hükümetin başındaki Ersin Tatar ve arkadaşları, Ulusal Birlik Partisi ve diğer milliyetçiler kesinlikle böyle düşünmüyorlar. Bizim için tek doğru yol, Türkiye ile birlikte hareket etmek, Türkiye ile omuz omuza ve müşterek olarak bu davayı yürütmektir. KKTC halkı Barış Pınarı Harekatı’nda Türkiye’nin yanındadır.” dedi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 09:10
Tatar'dan birlik mesajı

Alınan bilgiye göre, TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ‘la bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Tatar, Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı’na yönelik açıklamalarından üzüntü duyduklarını, bu rahatsızlığı Türkiye halkı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile paylaşmak istediklerini ifade etti.

KKTC halkının Barış Pınarı Harekatı’nda Türkiye’nin yanında olduğunu ifade eden Tatar, “Biz her zaman beraberiz. Ama maalesef böyle düşünmeyenler de var. Bunlarla mücadelemiz demokrasi içerisinde devam edecek. Yapacağımız çalışmalarla halkımızı doğru yönlendirerek bunların üstesinden geleceğiz.” diye konuştu.

Kıbrıs Türkü’nün bekasının, bu yolu Türkiye ile birlikte yürümekten geçtiğini vurgulayan KKTC Başbakanı Tatar, “Dr. Fazıl Küçük de Rauf Denktaş da Derviş Eroğlu da bunu söyledi. Şimdi bizler de aynısını söylüyoruz. Bizim için tek doğru yol, Türkiye ile birlikte hareket etmek, Türkiye ile omuz omuza ve müşterek olarak bu davayı yürütmektir. Bunu zaten halkımızın çoğu da biliyor. Biz buradayız ve mücahitlik ruhuyla devam ediyoruz. Barış Pınarı Harekatı’nda Türk askerine başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı’na yönelik yorumlarına ilişkin, “Türkiye kamuoyu bilsin ki hükümetin başındaki Ersin Tatar ve arkadaşları, Ulusal Birlik Partisi ve diğer milliyetçiler kesinlikle böyle düşünmüyorlar. Ben zaten geçenlerde de söyledim. Onlar bana saldırdı. Akıncı ve arkadaşları marjinal grupları temsil ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise bu meselenin hem Türkiye kamuoyu hem de TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nezdinde gerçekten ciddi bir üzüntü yarattığını ifade etti.

Bu konuda gösterdiği duruş ve verdiği mesajlar dolayısıyla Tatar’a teşekkür eden Altun, “Kaderimiz bir. Bize zarar verdiklerinde ilk gözlerini dikecekleri toplumun kim olduğunu gayet iyi biliyoruz.” ifadelerini kullandı.

(BRT/AA)

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Tatar
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dervis 2019-10-14 09:50:07

firsatci yalaka..hemen durumdan faydalanmaya bak..sanki akinci kotu birsey soyledi..turkiyede devlet yillardir pkk ile gorusuyor.pazarlik yapiyor..ama biz seni bir kenara yazdik..atanmis basbakan..

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12 NUMARA.ORG 2019-10-14 14:31:09 @dervis

KKTC DE KALBİ TC İLE ATAN KARDEŞLERİME SEVGİLERİMLE

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Misafir Avatar
12 NUMARA.ORG 2019-10-14 14:10:32 @dervis

DERVİŞ HEPİNİZ OROSPU ÇOCUĞUSUNUZ

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FATMA 2019-10-14 11:24:11

ne çok köpek havlar yahu kafam şişti

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12 NUMARA.ORG 2019-10-14 14:10:05 @FATMA

HEPİNİZ OROSPU ÇOCUĞUSUNUZ FATMA

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12 NUMARA.ORG-FENERBAHÇE 2019-10-14 11:39:34

BU VATAN BÖLÜNMEZX BU BÖYLE BİLİNE BU VATAN UĞRUNA HAZIRIZ ÖLMEYE, APONUN PİÇLERİ SABRIMIZ KALMADI, TÜRKİYE GELİYOR SİKECEK ANANIZI. OROSPU ÇOCUĞU HDP LİLER

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12 NUMARA.ORG-FENERBAHÇE 2019-10-14 14:08:42 @12 NUMARA.ORG-FENERBAHÇE

RTE ASKERİ RUMUZLU KARDEŞİM BEN ZATEN TÜRKİYE DE YAŞIYORUM, BİZ DE GÖRDÜĞÜMÜZ YERDE ANASINI SİKECEZ ÖZELLİKLE KADIKÖY DE HDP-PKK LILARIN

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RTE askeri 2019-10-14 14:03:56 @12 NUMARA.ORG-FENERBAHÇE

HEPSİNİN AMINA GORUZ EVELLAH KARDAŞIM

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yurttaş 2019-10-14 12:06:52

Sayın Akıncı seçilmiştir..sen atanmışsın..daha bunun farkında değilsin..Kapasitenden dolayı mı acaba?

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12 NUMARA.ORG 2019-10-14 14:11:22 @yurttaş

YURTTAŞ RUMUZLU ANANIN AMINI SİKİYİM SENİN,HEPİNİZ OROSPU ÇOCUĞUSUNUZ

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mehmet 2019-10-14 12:13:57

yalakalik yapacaksan ersin tatar olarak yap kktc basbakani olarak degil laf milliyetcisi

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öz 2019-10-14 12:53:50

Akıncı Kıbrıs Türkleri tarafından seçilmiş bir lider. Kıbrıs Türklüğü için mücadelenin her anında var. Tatar seçilmiş bir başbakan değil, Kıbrıslı Türklerin hangi mücadelesinde var? Mücahitlik yapmış mı?
kendisinin Gürcü, karısının Arap olduğunu söyleyen Kıbrıslı Türklerin seçilmiş liderine nasıl hat bildirebilir?

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Doğru Söz 2019-10-14 13:40:15

Hayvanlarla insanları ayıran en buyük fark onursuz ve kişilik sahibi olunmasıdır. Kapitalizm ve yardım bu değerlerin içine etti. Bu insanlar ki Reyis'in yardımcısı Fuat Oktay için Hala Sultan Camiine sığmamışlar ama yakaladık yapacak biri yoksa sözkonusu Camiye uğrayan yok. The KKTC yalakalığı...

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Doğrusöz 2019-10-14 14:48:42

hepizi toplasalar bir dane Ersin Tatar etmessiniz yalakalar türkiyelileri sevmessiniz garasakal onca lafı edersiniz ondan sonrada insanım diye konuşursunuz yalaklar sizi

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