Tatar'dan birlik mesajı

Alınan bilgiye göre, TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ‘la bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Tatar, Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı’na yönelik açıklamalarından üzüntü duyduklarını, bu rahatsızlığı Türkiye halkı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile paylaşmak istediklerini ifade etti.
KKTC halkının Barış Pınarı Harekatı’nda Türkiye’nin yanında olduğunu ifade eden Tatar, “Biz her zaman beraberiz. Ama maalesef böyle düşünmeyenler de var. Bunlarla mücadelemiz demokrasi içerisinde devam edecek. Yapacağımız çalışmalarla halkımızı doğru yönlendirerek bunların üstesinden geleceğiz.” diye konuştu.
Kıbrıs Türkü’nün bekasının, bu yolu Türkiye ile birlikte yürümekten geçtiğini vurgulayan KKTC Başbakanı Tatar, “Dr. Fazıl Küçük de Rauf Denktaş da Derviş Eroğlu da bunu söyledi. Şimdi bizler de aynısını söylüyoruz. Bizim için tek doğru yol, Türkiye ile birlikte hareket etmek, Türkiye ile omuz omuza ve müşterek olarak bu davayı yürütmektir. Bunu zaten halkımızın çoğu da biliyor. Biz buradayız ve mücahitlik ruhuyla devam ediyoruz. Barış Pınarı Harekatı’nda Türk askerine başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.
Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı’na yönelik yorumlarına ilişkin, “Türkiye kamuoyu bilsin ki hükümetin başındaki Ersin Tatar ve arkadaşları, Ulusal Birlik Partisi ve diğer milliyetçiler kesinlikle böyle düşünmüyorlar. Ben zaten geçenlerde de söyledim. Onlar bana saldırdı. Akıncı ve arkadaşları marjinal grupları temsil ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.
TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise bu meselenin hem Türkiye kamuoyu hem de TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nezdinde gerçekten ciddi bir üzüntü yarattığını ifade etti.
Bu konuda gösterdiği duruş ve verdiği mesajlar dolayısıyla Tatar’a teşekkür eden Altun, “Kaderimiz bir. Bize zarar verdiklerinde ilk gözlerini dikecekleri toplumun kim olduğunu gayet iyi biliyoruz.” ifadelerini kullandı.
(BRT/AA)
firsatci yalaka..hemen durumdan faydalanmaya bak..sanki akinci kotu birsey soyledi..turkiyede devlet yillardir pkk ile gorusuyor.pazarlik yapiyor..ama biz seni bir kenara yazdik..atanmis basbakan..
KKTC DE KALBİ TC İLE ATAN KARDEŞLERİME SEVGİLERİMLEBeğen (1) Beğenmedim! (0)
DERVİŞ HEPİNİZ OROSPU ÇOCUĞUSUNUZBeğen (1) Beğenmedim! (0)
ne çok köpek havlar yahu kafam şişti
HEPİNİZ OROSPU ÇOCUĞUSUNUZ FATMABeğen (1) Beğenmedim! (0)
BU VATAN BÖLÜNMEZX BU BÖYLE BİLİNE BU VATAN UĞRUNA HAZIRIZ ÖLMEYE, APONUN PİÇLERİ SABRIMIZ KALMADI, TÜRKİYE GELİYOR SİKECEK ANANIZI. OROSPU ÇOCUĞU HDP LİLER
RTE ASKERİ RUMUZLU KARDEŞİM BEN ZATEN TÜRKİYE DE YAŞIYORUM, BİZ DE GÖRDÜĞÜMÜZ YERDE ANASINI SİKECEZ ÖZELLİKLE KADIKÖY DE HDP-PKK LILARINBeğen (1) Beğenmedim! (0)
HEPSİNİN AMINA GORUZ EVELLAH KARDAŞIMBeğen (1) Beğenmedim! (0)
Sayın Akıncı seçilmiştir..sen atanmışsın..daha bunun farkında değilsin..Kapasitenden dolayı mı acaba?
YURTTAŞ RUMUZLU ANANIN AMINI SİKİYİM SENİN,HEPİNİZ OROSPU ÇOCUĞUSUNUZBeğen (1) Beğenmedim! (0)
yalakalik yapacaksan ersin tatar olarak yap kktc basbakani olarak degil laf milliyetcisi
Akıncı Kıbrıs Türkleri tarafından seçilmiş bir lider. Kıbrıs Türklüğü için mücadelenin her anında var. Tatar seçilmiş bir başbakan değil, Kıbrıslı Türklerin hangi mücadelesinde var? Mücahitlik yapmış mı?
kendisinin Gürcü, karısının Arap olduğunu söyleyen Kıbrıslı Türklerin seçilmiş liderine nasıl hat bildirebilir?
Hayvanlarla insanları ayıran en buyük fark onursuz ve kişilik sahibi olunmasıdır. Kapitalizm ve yardım bu değerlerin içine etti. Bu insanlar ki Reyis'in yardımcısı Fuat Oktay için Hala Sultan Camiine sığmamışlar ama yakaladık yapacak biri yoksa sözkonusu Camiye uğrayan yok. The KKTC yalakalığı...
hepizi toplasalar bir dane Ersin Tatar etmessiniz yalakalar türkiyelileri sevmessiniz garasakal onca lafı edersiniz ondan sonrada insanım diye konuşursunuz yalaklar sizi