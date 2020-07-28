Tatar'dan Çağlayan Çocuk Yuvası'na Ziyaret

Çağlayan Çocuk Yuvası’yla ilgili sosyal medyada çıkan haberler üzerine Başbakan Ersin Tatar konu ile ilgilenip bilgi almak amacıyla yuvaya gitti.

Başbakan Ersin Tatar, yuvadaki personel sıkıntısının giderilmesi yönünde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’yla değerlendirme yaptıklarını ve 3 yeni bakıcı annenin işe başlayacağını açıkladı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün açıklamasına göre Tatar, “Bu çocuklarımıza sahip çıkmak hepimizin sorumluluğu iyi yetiştirilmeleri ve topluma kazandırılmaları için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.



Başbakan Ersin Tatar’a ziyarette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ile bakanlık yetkilileri eşlik etti.



Başbakan ziyareti sırasından Sosyal Hizmetler Müdürü Aydan Başkurt ve yurt yetkililerinden bilgi aldı. Tatar, çeşitli hediyeler vererek minikleri bayram öncesi sevindirmeyi de ihmal etmedi.



Çocuklarla sohbet eden Tatar, sıkıntıları dinledi, yuvada yatak sıkıntısı olmadığını belirtti, sorunların bir an önce giderilmesi için de 3 koruyucu annenin istihdam edildiğini kaydetti.



Tatar, sosyal ve ekonomik gelişmelere bakıldığında çocuk sayısının artacağının öngörüldüğünü, düzenli aralıklarla çocuk yuvasının ihtiyaçlarının değerlendirileceğini ifade etti.

“İYİ YETİŞTİRİLMELERİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Çocuk yuvasında kalan çocuklara aile duygusunu vermenin önemine işaret eden Tatar, “İyi yetiştirilmeleri ve topluma kazandırılmaları için elimizden geleni yapacağız. Bu hepimizin sorumluluğu, devlet bu çocuklara sahip çıkıyor, çocuklar üzerinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.



Başbakan Ersin Tatar, bütçedeki sıkıntılar nedeniyle bazı zamanlarda devletin her yere yetişemeyeceğine de dikkat çekerek ülkede var olan duyarlı insanların ve birçok sivil toplumunun bu gibi yerlere sahip çıkması gerektiğini dile getirdi.