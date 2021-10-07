Tatar'dan, CTP ve TDP'ye... "Kelime oyunlarıyla beni yıpratmaya çalışıyorlar"

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs sorunu hakkında konuşarak, “Var olan egemenliğimizin kabul edilmesini talep ediyoruz... Rum tarafının itirazı olmasa, BM çok kolay bir karar alabilir. BM, şu anda resmi müzakerelerin başlaması için ortak bir zemin arıyor...” dedi.

Geçtiğimiz günlerde New York ziyareti kapsamında siyasi parti liderlerini bilgilendirmek için bir toplantı düzenleyen Tatar, toplantıya katılmayan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi’ni (TDP) eleştirdi.

Başbakanlık döneminde de ‘egemen eşitlik’ politikasını savunduğunu aktaran Tatar, “Benim gizleyecek bir şeyim yok. Cenevre’de de bunu söyledim. Orada Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ekibiyle ve benim ekibimle siyasi parti liderleriyle toplantı yaptık. İşi başka yerlere çekiyorlar. Çavuşoğlu ve ekibiyle toplantı yaptırdım onlara... Ama onlar kelime oyunlarıyla beni yıpratmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

“BENİM GİZLEDİĞİM BİR ŞEY YOK”

“Toplantıya çağırdım gelmediler” diyen Tatar, şöyle devam etti:

“Meclise bilgi vermeye gittim, katılmadılar. Benim gizlediğim bir şey yok. Toplantıya gelmemelerinin gerekçesi benim siyasetimi benimsememeleri. Benimsemesinler ama gelsinler katılsınlar, sorular sorsunlar. Tayyip Beyin de Meclis’teki toplantısına da katılmadılar, bende pek üstüme alınmadım. İnsanın sitemi varsa bile gelir yüzüne söyler. Bunlar toplantılara katılmayarak yeni adetler çıkardılar... Ben parti ayrımı yapmıyorum. Tüm partilere kapım açık, gelsinler görüşelim."

KAYNAK: KIBRIS POSTASI