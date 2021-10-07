Künye
Kıbrıs 20
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Takı takmak yerine takı çaldı
Takı takmak yerine takıları çaldı
İnsan Kaçakçılığı! Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Arabanın camını kırıp hırsızlık yaptı
Arabanın camını kırıp hırsızlı yaptı
banner107

Tatar'dan, CTP ve TDP'ye... "Kelime oyunlarıyla beni yıpratmaya çalışıyorlar"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Genç TV ekranlarında yayınlanan ‘Er Meydanı’ adlı programa katılarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

07 Ekim 2021 Perşembe 22:18
73 Okunma
Tatar'dan, CTP ve TDP'ye... "Kelime oyunlarıyla beni yıpratmaya çalışıyorlar"
banner108

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs sorunu hakkında konuşarak, “Var olan egemenliğimizin kabul edilmesini talep ediyoruz... Rum tarafının itirazı olmasa, BM çok kolay bir karar alabilir. BM, şu anda resmi müzakerelerin başlaması için ortak bir zemin arıyor...” dedi.

Geçtiğimiz günlerde New York ziyareti kapsamında siyasi parti liderlerini bilgilendirmek için bir toplantı düzenleyen Tatar, toplantıya katılmayan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi’ni (TDP) eleştirdi.

Başbakanlık döneminde de ‘egemen eşitlik’ politikasını savunduğunu aktaran Tatar, “Benim gizleyecek bir şeyim yok. Cenevre’de de bunu söyledim. Orada Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ekibiyle ve benim ekibimle siyasi parti liderleriyle toplantı yaptık. İşi başka yerlere çekiyorlar. Çavuşoğlu ve ekibiyle toplantı yaptırdım onlara... Ama onlar kelime oyunlarıyla beni yıpratmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

“BENİM GİZLEDİĞİM BİR ŞEY YOK”

“Toplantıya çağırdım gelmediler” diyen Tatar, şöyle devam etti:

“Meclise bilgi vermeye gittim, katılmadılar. Benim gizlediğim bir şey yok. Toplantıya gelmemelerinin gerekçesi benim siyasetimi benimsememeleri. Benimsemesinler ama gelsinler katılsınlar, sorular sorsunlar. Tayyip Beyin de Meclis’teki toplantısına da katılmadılar, bende pek üstüme alınmadım. İnsanın sitemi varsa bile gelir yüzüne söyler. Bunlar toplantılara katılmayarak yeni adetler çıkardılar... Ben parti ayrımı yapmıyorum. Tüm partilere kapım açık, gelsinler görüşelim."

KAYNAK: KIBRIS POSTASI 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BAE gezegenler arası göreve hazırlanıyor
BAE gezegenler arası göreve hazırlanıyor
Mehmet Ali Bodaloğlu hayatını kaybetti
Mehmet Ali Bodaloğlu hayatını kaybetti
Tatar: “İki ülke arasındaki bağların koparılmasına asla izin vermeyeceğiz”
Tatar: “İki ülke arasındaki bağların koparılmasına asla izin vermeyeceğiz”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim