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Tatar'dan Cumhurbaşkanı'na eleştiri

15 Ekim 2019 Salı 14:24
Tatar'dan Cumhurbaşkanı'na eleştiri

Tatar Meclis Genel Kurulunda konuştu.

Başbakan Ersin Tatar, tabandan gelen tepki üzerine dün parti meclisini topladığını söyledi.

Tatar, ortak bir metin çıkması için dün uğraştıklarını ancak olmadığını belirtti. Tatar, CTP ve TDP’nin metne imza atmaktan vazgeçtiklerini söyledi.

Divana deklarasyonun okunacağının bildirildiğini ve okunabileceği şeklinde yanıt alındığını dile getiren Tatar, “Bir hata olmuşsa ve böyle bir yanlışlık yapıldıysa biz orda değiliz” dedi.

Cumhurbaşkanının açıklama yaparken tekrar tekrar düşünmesi gerektiğini belirten Tatar, açıklamalara tepkisiz kalamayacaklarını kaydetti.

Tabanın beklenti ve isteğini açıklama durumunda olduklarını dile getiren Tatar, “Cumhurbaşkanının açıklamalarını kabul edecek bir pozisyonumuz olamaz” dedi.

 “Esas kutuplaştırmayı, ayrıştırmayı Cumhurbaşkanı yaptı” diyen Tatar, “cumhurbaşkanı açıklamayı seçim uğruna yaptı” ifadesini kullandı.

Tatar, “Bu ülkeye esas barış 1974’te geldi” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Tatar
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