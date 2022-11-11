Tatar'dan değerlendirme: "Tarihi bir adım"

Tatar, Cumhurbaşkanlığı ofisinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

KKTC'nin TDT'ye "gözlemci üye" kabul edilmesini değerlendiren Tatar, "Bir kere bu, tarihi bir adımdır. Tarihi bir karardır. Çünkü netice itibarıyla ben cumhurbaşkanı olduktan sonra eşit egemenlik temelinde ve eşit ulusal statüyü vurgulamıştım. Bir uluslararası kuruluşa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi adıyla üye olması, iki devletli siyasi mücadelemizi destekler nitelikte ve bunun önemi çok büyük." dedi.

Tatar, KKTC'nin daha önce Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ile İslam İşbirliği Teşkilatına farklı statü ve isimde kabul edildiğini aktararak şunları söyledi:

"Annan Planı'ndan sonra bir bakıma bir federal çatının kuzey kanadı olan Kıbrıs Türk Devleti, Güney'de de Kıbrıs Rum Devleti. Öyle bir anlayış vardı. O oradan ileri gelmekteydi ama şu anda Kuzey Kıbrıs Türk hükümeti olarak Türk Devletleri Teşkilatı'na kabul edilmemiz o anlamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin siyasi mücadelesine, egemenlik mücadelesine büyük bir katkı yapmaktadır. Dolayısıyla ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ve tüm Türk Devletleri Teşkilatı cumhurbaşkanları, devlet başkanları, dışişleri bakanları ve tüm diplomatlarına, bizim bu müracaatımızı kabul ettikleri için yürekten teşekkür etmek istiyorum."

Tatar, KKTC'nin dünya tarafından tanınması için Türkiye'nin yürüttüğü yoğun diplomasi çabalarına dikkati çekerek "KKTC'nin TDT'ye kabulü ile tüm dünyaya şu mesaj verilmiştir, 'Kıbrıs Türkleri yalnız değildir. Kıbrıs Türklerin egemen olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti yavaş yavaş, aşama aşama demek ki uluslararası camiadan kabul görmektedir.'" ifadelerini kullandı.

KKTC'ye yönelik izolasyonlar ve ambargoların da son bulmasını isteyen Tatar, "Şimdi bu tarihi kararla Türk Devletleri Teşkilatına bizim gözlemci statüsü ve kendi adımızda Kuzey Kıbrıs Türk hükümeti olarak kabul edilmemiz bir aşamadır. Bütün bunlar, bütün bu gelişmeler verdiğimiz siyasi mücadelenin güçlendiğini göstermektedir." değerlendirmesini yaptı.