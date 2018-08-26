Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
90186
ALTIN
232.943
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.7218
EURO
6.9689
Facebook, 'Ortak Şeyler' Özelliğini Test Etmeye Başladı
Facebook'tan yeni özellik!
Facebook firarisi yakalandı!
Facebook firarisi yakalandı!
Nokia X7 kendisini gösterdi!
Nokia X7 kendisini gösterdi!
Apple hackerına hapis cezası!
Apple hackerına hapis cezası!
23 milyon yıllık fosil bulundu!
23 milyon yıllık fosil bulundu!

Tatar'dan hükümete çağrı!

26 Ağustos 2018 Pazar 11:50
Tatar'dan hükümete çağrı!

Tatar, “ hükümetin şu ana dek kararsızlık, tutarsızlık ve uyumsuzluk ortaya koymaktan başka hiç bir şey yapmadığını “ savundu ve  şunları kaydetti:

“Devletin tüm imkanları, bürokratları, uzmanları hükümetin elinin altındadır. Üniversitelerimiz, ilgili ekonomik kuruluşlarımız, çalışanların temsilcileri hükümete katkı sağlamaya hazırdır. Ayrıca ve en önemlisi Hükümet, Türkiye ile istişare etme ve destek isteme konumundadır.

Ancak tüm bunlar ortadayken Başbakan sosyal medyayı takip etmekte ve Kıbrıs Türk Halkı’nın Türk parasının manipülasyon ve saldırıların da etkisi ile  döviz karşısında büyük oranda değer kaybetmesi dolayısı ile yaşadığı tarihimizin en ağır ekonomik bunalımlarından birinden kurtulması için öneri bulamamaktan şikayet etmektedir.

Bir Başbakan’ın böyle bir duruma düşmesi ülke için büyük şansızlıktır.

Oysa baştan beri yapması gereken çok danışmak, çok çalışmak, doğru kararlar verip bunları uygulamaya koymaktır.

Yapması gereken her kesimi düşünmek ama sonuçta halkın genelinin, ülkenin, Devlet’in yararını her şeyin üstünde tutarak kararlar vermektir.

Yapılması gereken bir an önce bir taraftan  sektörlerin sıkıntılarını aşacak önlemleri almak diğer taraftan da halkı , özellikle de dar ve orta gelirli insanları rahatlatacak çareleri uygulamaya koymaktır.

Hangi önlemlerin alınması gerektiğini ise üç aşağı, beş yukarı bellidir.

Kimden destek isteneceği de ortadadır.

Yani, şimdi ağlama, sızlanma zamanı değil, kararlı, dik bir duruş sergileyerek icraat yapma zamanıdır.

Yok yapılamıyorsa, sıkıntılar buna engelse, hükümette ciddi görüş ayrılıkları söz konusu ise bunun gereği yerine getirilmeli, dört parti sonucuna katlanmalıdır."

Kimsenin halkımızı sıkıntılar içinde umutsuz bırakmaya hakkı yoktur.

Çareler vardır ve bulunmalıdır.

Kıbrıs Türk Halkı Anavatan Türkiye’nin de desteği ile bu günleri de geride bırakacak ve daha aydınlık, daha parlak yarınlara mutlaka ulaşacaktır.

Bundan kimsenin kuşkusu olmasın."

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dövizciler endişeli!
Dövizciler endişeli!
Sınırlar ötesi şarkılar
Sınırlar ötesi şarkılar
22. Uluslararası Mağusa Kültür ve Sanat Festivali salı günü başlıyor
22. Uluslararası Mağusa Kültür ve Sanat Festivali salı günü başlıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim