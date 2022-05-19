Künye
Kıbrıs 29
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Zorla girdiler, ne buldularsa çaldılar!
Zorla girdiler, ne buldularsa çaldılar!
Polis aracına 3 el ateş ettiler
Polis aracına 3 el ateş...
Evinden 90 adet uyuşturucu hap çıktı!
Evinden 90 adet uyuşturucu hap...
Patates kaçakçılığında yeni gelişme
Patates kaçakçılığında yeni gelişme
"Bu sefer dükkanına değil kafana sıkılacak”
"Bu sefer dükkanına değil kafana...

Tatar'dan istikrar vurgusu!

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni hükümetin güvenoyu almasının, ülkenin içerisinden geçmekte olduğu olağanüstü koşullarda ülke siyasetinde istikrarın yeniden vuku bulması bağlamında oldukça önemli olduğunu söyledi.

19 Mayıs 2022 Perşembe 12:20
41 Okunma
Tatar'dan istikrar vurgusu!

Cumhurbaşkanı Tatar, yeni hükümetin güvenoyu almasını değerlendirdiği şu açıklamayı yaptı:

“UBP-DP-YDP hükümetinin  Yüce Meclis’te gerçekleşen oylamada güvenoyu almasını büyük bir memnuniyetle izledim. Ülkemizin içerisinden geçmekte olduğu olağanüstü koşullarda ülke siyasetinde istikrarın yeniden vuku bulması bağlamında yeni hükümetin güvenoyu alması oldukça önemlidir. Global ölçekte yaşanan ekonomik krizin ülkemize olumsuz etkilerinin azımsanamayacak oranda olduğu bir ortamda, halkımızın beklediği hizmete odaklanmak, hiç kuşkusuz yeni hükümetin önceliği olmalıdır. Yılların birikimi sonucu oluşan yapısal sorunlara çözümler üretmek; halkımızın beklediği hizmetlere ulaşması ve uzunca süredir Yüce Meclis’in gündeminde olan tasarıların ivedilikle yasalaşması; bu dönemde büyük önem arz etmektedir.

Toplumsal birliği gözetmek, toplumsal barışı koruyarak ayrışmayı önlemek, kişisel menfaat ve beklentileri bir kenara bırakarak ülke çıkarlarını her şeyin üzerinde tutmak; Anayasa’ya bağlı, halkına ve vicdanına sorumluluk ilkesiyle hareket etmek; içinde geçmekte olduğumuz dönemde her bir siyasetçinin üzerinde önemle durması gereken bir husustur.

Siyasetin bir sorun çözme makamı olduğu gerçeğinden hareketle, halkımızın arzuladığı ve hak ettiği hizmeti alması, güncel tüm sorunların çözümüyle ilgili Anayasa’nın verdiği yetki ışığında, geçmişte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de gerekli adımları atmaktan imtina etmeyeceğime dikkat çekmekte fayda görüyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle hükümetin ve muhalefetin, önümüzdeki süreçte sorumluluk bilinciyle hareket ederek ülkeye hizmet için gerekli inisiyatifi alması gerektiğini yineliyor, Başbakan Ünal Üstel ve kabinesine üstün başarılar diliyorum.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pazar günü yağmur bekleniyor!
Pazar günü yağmur bekleniyor!
Yiğitcan Hekimoğlu: “Ülkemizde spora katkı ne yazık ki yetersiz!”
Yiğitcan Hekimoğlu: “Ülkemizde spora katkı ne yazık ki yetersiz!”
Lokmacı'da eziyet
Lokmacı'da eziyet










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim