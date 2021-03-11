TATAR'DAN KADEMELİ AÇILIM VURGUSU

Cumhurbaşkanı Tatar, sürecin birlik ve beraberlik içerisinde özgüvenle yönetilerek, umudun korunarak birlikte başarılacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı yazılı açıklamada ülkede görülen covid-19 vakalarının birinci yılında değerlendirmelerde bulundu.

Yeni koronavirüs ile tanışalı tam bir yıl olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Aralık 2019’da ilk kez Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgının Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilanı ile neredeyse eş zamanlı olarak KKTC’de de ilk vakanın belirlendiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Tatar şöyle devam etti:

“KKTC olarak bizler tam bir yıldır Covid-19 ile bilirlikte yaşamaya başladık. İlk kez 10 Mart 2020’de Alman bir turistin testinin pozitif çıkmasıyla, KKTC’nin sağlık alt yapısı ve halk sağlığı ön plana alınarak hali hazırda dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden KKTC hükümeti bir dizi kararlar ve önlemler ile kapanma yoluna gitti.

Ülkemizde ilk dalga diyebileceğimiz 10 Mart 2020- 15 Temmuz 2020 süreci Bakanlar Kurulu kararları Başbakanlık Bilim Kurulu'nun tavsiye ve Sağlık Bakanlığı kurulları, Covid-19 Koordinasyon Konseyi, Tabipler Birliği, Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Özel Hastaneler Birliği, Üniversite Hastaneleriyle tüm ilgili paydaşlarla birlikte çalışarak alınan tavsiyeler doğrultusunda halkla birlikte yönetilmiştir.”

Başbakanlık döneminde bir yandan sağlık alt yapısının güçlendirilmesi ve ülkeye acil durum hastanesi kazandırılması için girişimlerde bulunulurken, diğer yandan da Dünya Sağlık Örgütü'ne de başvuru yapıldığını anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de ilk dalganın mayıs ayı ortalarından itibaren yeni vaka görülmemesiyle birlikte atlatıldığını kaydetti.

Yapımı yaklaşık 2 ay süren Acil Durum Hastanesi’nin, 15 Kasım 2020’de KKTC’nin 37’nci kuruluş yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile hizmete girdiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şöyle devam etti:

“Dünya genelinde Covid -19 vaka sayısının 118 milyonu geçtiği şu günlerde başta Türkiye’den gelen aşılar 100 bin doz Sinovac ve AB’den gelen 10 bin beş yüz yetmiş doz aşı ile aşılamanın başladığı nadir ülkeler arasında yer alınmıştır.

Yeni normale göre yaşamayı öğrendiğimiz bu süreçte KKTC’nin dünya ölçeğindeki yeri yakından takip edilerek değerlendirilirken, yaşanan pandemi sürecinde sağlık alanında revize edilmesi tespit edilen hususlar yapılandırıldı. Belirlenen yeni mutasyonlar pandemi ile mücadelemizi zorlaştırmış olmakla birlikte daha da bilinçli ve kurallara uyarak yaşamayı büyük ölçüde öğrenmiş bulunmaktayız.”

Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu bir yıllık süreçte dönemin Sağlık Bakanı Ali Pilli ile şimdiki Sağlık Bakanı Ünal Üstel’e ve tüm sağlık çalışanlarımıza büyük gayretleri için teşekkürlerimi sunar, bu başarılı sürecin devamlılığı için halkımızın anlayış ve fedakarlıkla alınan tedbir ve kararlarına uymaya devam etmesinin önemini bir kez daha belirtirim” dedi.