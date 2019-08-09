Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka tüketin
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka...
TFF açıkladı! Süper Kupa'nın saati değişti!
TFF, Süper Kupa’nın saatini değiştirdi!
Hibiskus nasıl kullanılır, çayı nasıl demlenir?
Hangi meyve neye iyi geliyor?
Aloe Vera cilde nasıl sürülür?

Tatar'dan Kapalı Maraş açıklaması

Başbakan Ersin Tatar, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

09 Ağustos 2019 Cuma 12:41
Tatar'dan Kapalı Maraş açıklaması

Tatar, Kapalı Maraş konusundaki açılımlarının Hem kamuoyundan hem de Türk hükümetinden büyük destek gördüğünün altını çizdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Kapalı Maraş’a ilişkin davalar açıldığını çünkü bölgenin kapalı olması nedeniyle eski sahiplerinin mallarına gidemediğini söyleyen Tatar, “Bu nedenle tazminat isteniyor. Orası mademki KKTC sınırları içerisinde, devlet inisiyatifiyle ve BM yetkililerine aktararak, eski sakinlerinin mallarına geri dönmesi veya dönmek istemiyorsa da satmasına yardımcı olunacak” dedi.

Eski sakinlerin Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurmaları halinde, komisyonun değerlendirmesi sonucu oradaki malların eski sahiplerine iade edileceğini, Vakıflar İdaresi’nin de hakkını arayacağını belirten Tatar, “Bu açılımla isteyen geri dönecek, isteyense malını satacak. Biz de tazminat sorunundan kurtulacağız” şeklinde konuştu.

Kapalı Maraş’ın, Gazimağusayla iç içe olduğunu, bölgenin açılmasıyla KKTC’nin yeni bir yaşam alanı kazanacağını da belirten Tatar, “KKTC, bir turizm markası olan Maraş’la turizmde yeni bir potansiyel kazanacak” ifadelerinde bulundu.

(BRT)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Tatar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Hüseyin Becer 2019-08-09 14:01:18

Güzel bir açıklama ancak oranın açılması için altyapı gerekiyor. Kim karşılayacak.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Magusalı 2019-08-09 16:45:56

Kime satılabilecek. Sadece Türke mi? Yoksa serbest bırakılacak.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
KDV beyan verme ve ödeme tarihi 23 Ağustos’a kadar uzatıldı
KDV beyan verme ve ödeme tarihi 23 Ağustos’a kadar uzatıldı
UBP’den bayramlaşma programı
UBP’den bayramlaşma programı
Gazimağusa’daki Uyuşturucu Olayı İskele ve Girne’ye de Uzandı
Gazimağusa’daki Uyuşturucu Olayı İskele ve Girne’ye de Uzandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim