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Tatar'dan Medef  Defence LTD’e ziyaret

Başbakan Ersin Tatar Haspolat’ta bulunan Medef  Defence LTD’i ziyaret etti.

04 Ağustos 2019 Pazar 10:24
Tatar'dan Medef  Defence LTD’e ziyaret

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre,  ziyareti sırasında şirket sahibi Salih Zeki Avcı, 30 yıllık AVCI fişeklerinin üretim tecrübesiyle, yan kuruluşu olarak Medef Defence LTD oluşturduklarını ve %100 yerli girdiler ve tümüyle yerli makinelerle katma değeri yüksek şekilde sadece dolum aşamasında değil tüm komponentleri ile birlikte mühimmat üretimi yapmakta olduklarını anlattı.

Avcı, fabrikada üretilen mühimmatın Türkiye Cumhuriyeti Emniyet güçleri tarafından uygulanan tüm testleri başarı ile geçtiğini ve üretilen bu mühimmatın tüm TC Emniyet güçlerince kullanılmak üzere  bugün itibarıyla teslimatının  gerçekleştirmekte olduğunu  ve bundan böyle Türkiye’ye mühimmat ihraç edilecek bir duruma gelmenin gururunu yaşadıklarını  kaydetti ve hedeflerinin tüm Avrupa olduğunun da  altını çizdi . “Fabrikanın tüm ada sathında  NATO standartlarında üretim yapabilen ayrıca NATO  standardında ölçüm yapabilen balistik test laboratuvarı bulunan tek fabrika olduğunu” da vurgulayan Avcı, ileriye dönük yapacakları yatırımlar hakkında da Başbakana bilgi verdi.

TATAR

Başbakan Tatar da “KKTC’de ilk ve tek” olan bu girişimin önemine vurgu yaparak, genç girişimcileri desteklemenin önemine dikkat çekti ve  ülke ekonomisine büyük katkı yapacak böylesi girişimcilerin önlerinin açılması ve desteklenmelerinin  hükümetlerin görevi olması gerektiğine işaret etti.

Başbakan Tatar’a ziyaretinde Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy eşlik etti. Ziyarette Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ve bazı bürokratlar da yer aldı.

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