Tatar'dan Mevlid Kandili Mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mevlid Kandili nedeniyle mesaj yayınladı.
Tatar mesajında şunları söyledi:
İslâm Peygamberi Hazreti Muhammed’in doğumu vesilesiyle önemli bir günü daha idrak ediyoruz.İnançlar, insanların mutlu ve huzurlu geleceğini oluşturmak için birleştirici unsurlardır. İslâm Dini de bunu anlatır. İnanmak ayrıştırıcı değil birleştirici olmalıdır. Bir kandili idrak edeceğimiz bu güzel günde, dinimizin vecibelerini özgürce yerine getirirken, her inançtan ve her düşünceden vatandaşımızın, huzur içinde inandığı şeyi yaşayabilmesi elbette son derece önemlidir. Bu vesileyle, Mevlit Kandili’nin İslâm dünyasına hayırlar getirmesini temenni ederken, dünyada, inançları yüzünden zülüm gören, inançları nedeniyle ayrıştırılan tüm insanların ve toplumların acılarının dinmesini, yaşamakta oldukları zulümlerin sona ermesini diliyorum.