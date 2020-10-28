Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Markette hırsızlık yaparken yakalandı
Markette hırsızlık yaparken yakalandı
Eşini tehdit etti
Eşini tehdit etti
3 kişiyi dolandırmakla suçlanıyor
3 kişiyi dolandırmakla suçlanıyor
73 gün adaya giriş yaptı
73 gün adaya giriş yaptı
Ölümlü kazada 3 yıl hapislik
Ölümlü kazada 3 yıl hapislik

Tatar'dan Mevlid Kandili Mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mevlid Kandili nedeniyle mesaj yayınladı.

28 Ekim 2020 Çarşamba 14:33
770 Okunma
Tatar'dan Mevlid Kandili Mesajı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mevlid Kandili nedeniyle mesaj yayınladı.
Tatar mesajında şunları söyledi:
İslâm Peygamberi Hazreti Muhammed’in doğumu vesilesiyle önemli bir günü daha idrak ediyoruz.
İnançlar, insanların mutlu ve huzurlu geleceğini oluşturmak için birleştirici unsurlardır. İslâm Dini de bunu anlatır. İnanmak ayrıştırıcı değil birleştirici olmalıdır. Bir kandili idrak edeceğimiz bu güzel günde, dinimizin vecibelerini özgürce yerine getirirken, her inançtan ve her düşünceden vatandaşımızın, huzur içinde inandığı şeyi yaşayabilmesi elbette son derece önemlidir. Bu vesileyle, Mevlit Kandili’nin İslâm dünyasına hayırlar getirmesini temenni ederken, dünyada, inançları yüzünden zülüm gören, inançları nedeniyle ayrıştırılan tüm insanların ve toplumların acılarının dinmesini, yaşamakta oldukları zulümlerin sona ermesini diliyorum.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Tatar'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
‘Görmezden gelindiğimiz bir dönemdeyiz’
‘Görmezden gelindiğimiz bir dönemdeyiz’
Tatar - Kurum görüşmesi
Tatar - Kurum görüşmesi
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim