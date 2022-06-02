Cumhurbaşkanı Tatar, Başman’a geçmiş olsun dileklerini ileterek, sağlıklı uzun ömürler diledi.
Tatar, Başman’a yaptığı bu ziyareti sosyal medya hesabından duyurdu.
Tatar, konuyla ilgili paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Başman Group of Companies Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Başman’ı geçirmiş olduğu sağlık problemlerinin ardından ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Mustafa beye sağlıklı uzun ömürler dilerim.”
Tatar'dan Mustafa Başman’a ziyaret
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sağlık sorunları yaşayan Başman Group of Companies Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Başman’ı evinde ziyaret etti.
02 Haziran 2022 Perşembe 12:51
238 Okunma
Cumhurbaşkanı Tatar, Başman’a geçmiş olsun dileklerini ileterek, sağlıklı uzun ömürler diledi.