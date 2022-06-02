Künye
Kıbrıs 30
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kazada araç sürücüsü mahkemeye çıkartıldı
Ölümlü kazada araç sürücüsü mahkemeye...
İhbar, pusu, 2 tutuklu! Moloz yığınları arasından uyuşturucu
İhbar, pusu, 2 tutuklu!
Evi gece kulübüne çevirmişler
Evi gece kulübüne çevirmişler
Markette hırsızlık yaptılar, tutuksuz yargılanacaklar
Markette hırsızlık yaptılar, tutuksuz yargılanacaklar
Uyuşturucu satıcıları cezaevine gönderildi
Uyuşturucu satıcıları cezaevine gönderildi

Tatar'dan Mustafa Başman’a ziyaret

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sağlık sorunları yaşayan  Başman Group of Companies Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Başman’ı evinde ziyaret etti. 

02 Haziran 2022 Perşembe 12:51
238 Okunma
Tatar'dan Mustafa Başman’a ziyaret

Cumhurbaşkanı Tatar, Başman’a geçmiş olsun dileklerini ileterek, sağlıklı uzun ömürler diledi.
Tatar, Başman’a yaptığı bu ziyareti sosyal medya hesabından duyurdu. 
Tatar, konuyla ilgili paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Başman Group of Companies Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Başman’ı geçirmiş olduğu sağlık problemlerinin ardından ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Mustafa beye sağlıklı uzun ömürler dilerim.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkanlık için Dilek ve Serdaroğlu yarışıyor
Başkanlık için Dilek ve Serdaroğlu yarışıyor
Turizm Bakanı Ataoğlu: Uçak bilet fiyatları ucuzlayacak
Turizm Bakanı Ataoğlu: Uçak bilet fiyatları ucuzlayacak
Çınarlı şehitleri bugün düzenlenen törenle anıldı
Çınarlı şehitleri bugün düzenlenen törenle anıldı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim