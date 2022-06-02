Tatar'dan Mustafa Başman’a ziyaret

Cumhurbaşkanı Tatar, Başman’a geçmiş olsun dileklerini ileterek, sağlıklı uzun ömürler diledi.

Tatar, Başman’a yaptığı bu ziyareti sosyal medya hesabından duyurdu.

Tatar, konuyla ilgili paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Başman Group of Companies Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Başman’ı geçirmiş olduğu sağlık problemlerinin ardından ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Mustafa beye sağlıklı uzun ömürler dilerim.”