Tatar'dan önemli mesaj...

Tatar, Serdarlı’nın kurtuluşunun 48’inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şunlara yer verdi:

“Kıbrıslı Türklerin özgürlüğe ve güvenliğe kavuştuğu Barış Harekâtı’nın ikinci safhasında Gazimağusa ve Lefke ile birlikte kurtarılan güzide beldemiz Serdarlı’nın, hürriyete kavuşmasının 48’inci yıl dönümünü kutluyoruz.

Kıbrıs Türk halkı, tam 11 yıl boyunca Mücahit ruhuyla dağda, bayırda, köyde, kentte Rum-Yunan saldırılarına direnmiş, 103 köyden kovulmuş, adanın yüzde 3’üne sıkıştırılmış, yıllar boyu göçmen olarak çadırlarda yaşamış, utanç barikatlarında horlanmış, ancak tüm acı ve gözyaşına rağmen, Anavatan'ından umudunu kesmemiştir.

Tarihin bize öğrettiklerini unutmamız mümkün değildir. Tarihimizi unutmadan geleceği kurgulamak, yeni nesillere karşı en büyük sorumluluğumuzdur.

Kıbrıs’ın tek sahibi olarak kendisini gören Rum tarafı, hâkimiyetçi zihniyetini bugün de devam ettirmekte ve adadaki varlığımızı inkâr edercesine siyaset gütmektedir.

Geçmişte yaşananlardan ders çıkararak geleceği kurgulamanın sorumluluğunun bilinciyle bugün eşit ve egemen iki devletin iş birliğini öngören çözüm vizyonumuzla yolumuzda emin adımlarla yürüyoruz.

Egemen devletimize, Mavi Vatan’daki hak ve çıkarlarımıza, müktesep haklarımıza ve Anavatan Türkiye’nin her hâl ve koşulda garantörlüğüne sahip çıkmak, tarihe karşı en büyük sorumluluğumuzdur.

Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde, KKTC’nin her alanda gelişmesi için özveri ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm şehitlerimize bir kere daha Yüce Allah’tan rahmet, gazilerimize en derin şükranlarımı sunuyorum.”