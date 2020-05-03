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Tatar'dan "Pes etmeyeceğim" mesajı

Başbakan ersin Tatar kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı

03 Mayıs 2020 Pazar 17:27
1649 Okunma
Tatar'dan "Pes etmeyeceğim" mesajı

UBP Genel Başkanı Başbakan Tatar, facebook'tan ilginç bir paylaşım yaptı...

Tatar, kendi fotoğrafı ve bir sözü üzerine yer alan İngilizce sözlerle I never gave up, I Will never give up  (Asla pes etmem, Asla pes etmeyeceğim) diye yazdı...

Ersin Tatar'ın mesajının parti içine mi, hükümet için mi yoksa dışarıya karşı bir mesaj mı olduğu merak konusu oldu...

Son Güncelleme: 03.05.2020 17:34
Yorumlar
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Yes 2020-05-03 18:08:04

Sinemalarda değil adada.. Böyügsün başggannn.. oggaddaaar

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Gibri 2020-05-03 18:30:09

Tamam da fotoğraf italya da çekilmiş olabilir arkaya bakın ,

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