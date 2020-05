Tatar'dan "Pes etmeyeceğim" mesajı

UBP Genel Başkanı Başbakan Tatar, facebook'tan ilginç bir paylaşım yaptı...

Tatar, kendi fotoğrafı ve bir sözü üzerine yer alan İngilizce sözlerle I never gave up, I Will never give up (Asla pes etmem, Asla pes etmeyeceğim) diye yazdı...

Ersin Tatar'ın mesajının parti içine mi, hükümet için mi yoksa dışarıya karşı bir mesaj mı olduğu merak konusu oldu...