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Tatar'dan Rum Yönetimi'ne tepki

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi’nin Rusya Ukrayna savaşı dolayısıyla hava sahasını Rus uçaklarına kapatırken ve harita yayınlarken, KKTC’nin egemenlik hakları ile Ercan Havalimanının fır hattı konusundaki hukuki sürecini göz ardı ederek, “Kıbrıs’ın tek sahibiymiş” gibi davrandığını belirterek, tepki gösterdi.

03 Mart 2022 Perşembe 16:32
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Tatar'dan Rum Yönetimi'ne tepki
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TAK’a konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tatar, 1974 Barış Harekatında ve sonrasında Kırnı Havalimanının ve 1975’te de Ercan Havalimanının sivil hava trafiğine açıldığını anımsatarak, bu tarihten sonra her fırsatta Rum Yönetimi’nin KKTC hava sahası üzerinden geçen FIR hatlarını “kontrol ettiğini” iddia ettiğini, sürekli şikayetler ettiğini anlattı.

KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin güney hava sahasını kullanması nedeniyle Güney Kıbrıs’ın KKTC hava sahasını kontrol etme olanağının bulunmadığını ifade eden Tatar, 1977 yılından itibaren KKTC sınırları içindeki kara ve hava sahası ile kıyılarının, kara sularının KKTC tarafından yönetildiğine ve KKTC’ye ait olduğuna vurgu yaptı.

Devam etmekte olan Rusya-Ukranya savaşı nedeniyle, Rusya’ya yönelik yaptırımlar çerçevesinde AB ülkeleri ile pek çok diğer ülke ve Güney Kıbrıs’ın, Rus uçaklarına hava sahalarını kapatma kararı aldıklarını ifade eden Tatar, “Bunun yetkisi ve sorumluluğu  bu kararı alan ülkelere ait olup,  Rum Yönetimi’nin almış olduğu hava sahası kararına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ulusal  hava sahasını da eklemesi ve bu yönde haritalar yayınlaması kabul edilemez” dedi.

Tatar, Rum Yönetimi’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarında ve ulusal hava sahasında egemen eşitliği ve eşit statüsü ile 1960’ta kazandıkları müktesep hakları hilafına herhangi bir tasarrufta bulunması ve Kıbrıs Türk halkı adına kararlar almasının söz konusu olamayacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, kendisini “Kıbrıs’ın tek sahibi” olarak gören Rum Yönetimi’nin bu şekilde bir karar almasının, “KKTC’nin egemenlik haklarına el uzatması ve dünya kamuoyunu aldatmaya çalışmak” olduğunu ifade etti ve “boşuna bir gayrettir” dedi.

Tatar, “Kıbrıs Türk halkının mücadelesi devam ediyor, Rum tarafı her vesileyle adanın tüm egemenliği kendine aitmiş gibi algı yaratmaya çalışmaktadır, bu doğru değildir. Biz meşru haklarımızın bilinmesi korunması savunması için Kıbrıs’ın gerçekleri bağlamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

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