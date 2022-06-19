Künye
Kıbrıs 26
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte emlakçı 7 kişiyi dolandırdı
Sahte emlakçı 7 kişiyi dolandırdı
Bu ilki değil... 500 Bin Euro ile ülkeye girmek istedi!
Bu ilki değil... 500 Bin...
Piyasaya sahte dolar sürdüler
Piyasaya sahte dolar sürdüler
Ercan'da uyuşturucu!
Ercan'da uyuşturucu!
Zorla eve girip 71 yaşındaki kadına tecavüz etmek istedi
71 yaşındaki kadına tecavüz etmek...

Tatar'dan Rum Yönetimi'ne terör örgütü PKK tepkisi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Rum Yönetimi'ne terör örgütü PKK tepkis

19 Haziran 2022 Pazar 10:28
0 Okunma
Tatar'dan Rum Yönetimi'ne terör örgütü PKK tepkisi
banner48

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) gerçekleştirilen bir askeri tatbikata PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmadan önce kullandığı Rum pasaportunda ismi yer alan Lazaras Mavros'un katılmasına tepki göstererek, "Ne ilginçtir ki Öcalan'a GKRY pasaportu veren yönetim, o ismi (Mavros) şu anda orada tatbikatta kullanıyor. Gerçekten bunları anlamak mümkün değildir." dedi.

Girne bölgesinde katıldığı bir açılışta konuşan Tatar, Kıbrıs Rum kesiminin barış ve komşuluk ilişkilerinden bahsetse de orada Türkiye'ye karşı hoşnutsuzluk ve ahlak dışı faaliyetlerin olduğunu kaydetti.

Tatar, "Kıbrıs Rum kesiminde papazların silah tutarak tatbikata katılmalarının dışında geçen gün de (PKK elebaşı) Abdullah Öcalan'a zamanında verilen sahte pasaportta ismi olan kişiyi (Rum gazeteci Lazaros Mavros) bir tatbikatta silah tutarken gördük. Ne ilginçtir ki Öcalan'a GKRY pasaportu veren yönetim, o ismi (Mavros) şu anda orada tatbikatta kullanıyor. Gerçekten bunları anlamak mümkün değildir." diye konuştu.

Rum kesiminin bu tavrını "soytarılık" ve "insanlık dışı" olarak tanımlayan Tatar, Yunanistan'ın da Ege Adaları'nda Türkiye'ye yönelik ve uluslararası anlaşmalara aykırı adımlar attığını söyledi.

Tatar, "Yunanistan, oradaki (Ege Adaları) bu hareketlerini Doğu Akdeniz'e de yaymak suretiyle Anadolu'yu kuşatacaklarını zannediyorlar ama asla böyle bir şey olmayacaktır. Türk milleti buna müsaade etmez. Türkiye ile gönül birliği içerisinde, hukuka ve uluslararası anlaşmalara dayalı bir süreç izlemekteyiz." değerlendirmesini yaptı.

KKTC'nin ilerleyen süreçte dünyada hak ettiği yeri alacağına ve ekonomik refahının artacağına işaret eden Tatar, bunun en büyük temennileri olduğunu kaydetti.

Rumlardan skandal bir hareket daha

Kısa bir süre önce gerçekleştirilen Rum Milli Muhafız Ordusu'nun askeri tatbikatında yeni bir skandala imza atılmış, tatbikata katılanlar arasında terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın yakalanmadan önce kullandığı sahte pasaportta ismi bulunan Rum gazeteci Lazaros Mavros da yer almıştı.

Rum kesiminde daha önce papazlara atış talimi yaptırılması tepki toplamıştı. Rum kesiminde farklı bölgelerde Öcalan'a destek eylemleri de yapılmıştı.

Bu yılın başında GKRY'de terör örgütü PKK/PYD'ye temsilcilik açma izni verilmiş, Türkiye ve KKTC buna tepki göstermişti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Patronunun cüzdanından para çaldı
Patronunun cüzdanından para çaldı
Altuğra, Babalar Günü nedeniyle mesaj yayımladı
Altuğra, Babalar Günü nedeniyle mesaj yayımladı
Kalkanlı'da yangın!
Kalkanlı'da yangın!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim