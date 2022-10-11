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Tatar'dan UBP'lilere çağrı

Ulusal Birlik Partisi (UBP), 47'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar resepsiyonda partililere seslendi. 

11 Ekim 2022 Salı 20:53
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Tatar'dan UBP'lilere çağrı



GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Resepsiyonda konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

-KKTC'nin bu noktalara gelmesinde Ulusal Birlik Partisi'nin emeği büyüktür. Tüm bu emeği gösterenlere geçmişten bu güne sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 

-KKTC'ye inanmak ve Anavatan Türkiye'ye olan bağlılığımız Ulusal Birlik Partisi'nin iki temel bileşenidir. 

-Geçmişe baktığımızda 2 yılda gerçekten olağan üstü bir takım tarihi gelişmelere hep birlikte tanıklık ettik. 

"Egemen eşitlik istediğimizi tüm dünyaya haykırdık"

-Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa bunun iki egemen eşit devlet temelinde olacağını tüm dünyaya haykırdık. Federasyonu komple reddettiğimizi tüm dünyaya duyururken yanımızda anavatan Türkiyemiz vardı. Her zaman olduğu gibi. 

-Durmadık, Maraş'ı açtık. maraş açılımı ile KKTC'nin hem turizmine hem ekonomisine büyük bir potansiyel kazandırdık. 

-Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın BM'de yaptığı çağrı bizim için çok ama çok önemliydi. Bizim sesimizi dünyaya duyurdu. Erdoğan, 'egemen eşitlik' dedi, 'ambargo ve izolasyonları kaldırın' dedi. Kendisine buradan yürekten teşekkür ediyorum. 

-Bu siyaset artık resmi bir siyaset haline geldi. Türkiye'nin önde gelen tüm isimleri de bunu her fırsatta vurguluyor. Artık Türk Devletler Teşkilatı'nda KKTC'nin gözlemci üye olarak kabul edilmesinin de zamanı geldi. Adım adım, aşama aşama yolumuzda ilerliyoruz. 

"Tarafız olmam gerekiyor ama..."

-Anayasaya göre tarafsız olmam gerekiyor ama benim gönlüm benim siyasetimi destekleyen partidedir. 

-Sizlerin başarıları bizim uluslararası alanda elimizi güçlendiriyor. 
Güney'e silah ambargosunun kalkması...

-Kıbrıs'taki dengelerin değişmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Hem ABD silah ambargosunu kaldırdı, hem de Rum Savunma Bakanlığı silahlanmaya rekor bir bütçe ayırdı. Biz bunları görüyoruz. Halkımızı sağduyuya çağırıyoruz. Sizlerden birlik ve beraberlik talep ediyoruz. 

"Yerel seçimlerde Merkezin verdiği kararlara uyun"

"Yerel seçimlerde Merkezin verdiği kararlara uyulması gerekiyor. Önemli olan UBP'nin kazanmasıdır."

Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik PartisiUBPErsin Tatar
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