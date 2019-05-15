Tatar, Denktaş ile bir araya geldi

Ulusal Birlik Partisi(UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, hükümet kurma ziyaretleri çerçevesinde Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş’ı ziyaret etti.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, memlekette ekonomik bir krizin bulunduğu, o nedenle bir an evvel hükümetin kurulması gerektiğine işaret ederek, hükümet için alternatiflerin belli olduğunu, bunların, UBP- HP veya UBP- CTP veya erken seçim için seçim hükümeti olduğunu, başka alternatif bulunmadığını yineledi.

UBP-HP koalisyonu beklentisinin yüksek olabileceğini belirten ancak “HP ile herhangi bir uzlaşma durumumuz yoktur” diyen Tatar, “Herkes sorumluluğunun bilinci içerisinde ve haddini bilerek, …ben bu pozisyondayım daha güçlüyüm, daha fazla koparayım noktasında olmamalıyız, çünkü büyük bir kriz, mali sıkıntılar var” şeklinde konuştu.

“BU BOŞLUKTA HERHANGİ BİR İCRAATIN OLMAMASI GEREKİR”

Tatar ayrıca, dörtlü hükümet tarafından başlatılan, istihdam yapılması, kredi verilmesi veya kamu bankası yönetim kurulları üyelerinin görev sürelerini üç yıla çıkaracak tüzük değişikliği yapılması çalışmalarıyla ilgili, dörtlü koalisyon hükümetinin istifasının ardından yeni bir hükümet kurulana kadar yaşanacak olan boşlukta “herhangi bir icraatın olmaması gerektiğini” kaydetti.

DENKTAŞ

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş ise, görüşmede maliyenin durumu ile ilgili bilgi aktardığını, DP’nin Meclis oturumlarında “sorumlu muhalefet anlayışıyla ülkenin daha ileriye gidebilmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazır” olacağını söyledi.

Denktaş ayrıca, dörtlü koalisyonun sona ermesiyle genel beklentinin UBP-HP koalisyonunun kurulması yönünde olduğunu ifade etti.