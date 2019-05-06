Tatar: "Denktaş’la ilgili iddialar son derece vahim"

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’la ilgili iddiaların son derece vahim olduğunu ileri sürerek, bunların bir an önce açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Başbakan Tufan Erhürman’ı konuyla ilgili olarak ivedi soruşturma başlatmaya ve açıklama yapmaya davet etti.

UBP Genel Başkanı Tatar, konuyla ilgi açıklamasında şöyle dedi:

“Bazı gazetelerde bugün yer alan haberlere göre, Maliye Bakanı Sayın Serdar Denktaş ilgili yasalara aykırı bir şekilde, yakınlarına kamu arazi ve mallarını kiralamakta, Başbakan Yardımcısı, Halkın Partisi Genel Başkanı Sayın Kudret Özersay ise bundan rahatsızlık duymaktadır.

Konu basit değil, geçiştirilemez. Kimse kamu kaynaklarını kendi şahsi menfaatleri için keyfince kiralayamaz. Bunu yapanlar da buna göz yumanlar da suç işler.

Benzer konuları daha önce ben ve diğer bazı arkadaşlar da gündeme getirdi. Şimdi bir kez daha bu çok ciddi konuda ‘temiz siyaset ‘ mücadelesi veren herkesi, Başbakan ve Başbakan Yardımcısı’nı göreve davet ediyorum.

Eğer ortada bir al gülüm ver gülüm anlayışı söz konusu değilse, hükümetin diğer ortakları buna seyirci kalamaz.

UBP olarak konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.”