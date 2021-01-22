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TATAR: “DEVLET HALKA EN İYİ ŞEKİLDE HİZMET VERİYOR, PANDEMİ SÜRECİ İYİ YÖNETİLİYOR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Alemdar ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

22 Ocak 2021 Cuma 16:07
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TATAR: “DEVLET HALKA EN İYİ ŞEKİLDE HİZMET VERİYOR, PANDEMİ SÜRECİ İYİ YÖNETİLİYOR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Alemdar ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, devletin halka en iyi şekilde hizmet verdiğini belirterek, pandemi sürecinin iyi yönetildiğini kaydetti
Pandemi Hastanesi inşası, sağlık altyapısına yapılan yatırımlar, sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları ve sağlık sektöründe kapasitesinin artırılmasının bu süreçteki önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, aşı konusunu bir an önce çözerek, halkın çoğunluğunun aşılanmasıyla süreci atlatabileceklerine inandığını söyledi. 
Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının mücadelesini dünyaya gösterdiğini ifade ederek, “Tüm dünyanın başa çıkmak için boğuştuğu bir dönemde, Kıbrıs Türk halkının kendi idaresinde ve yönetiminde, Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle bu süreci en iyi şekilde atlatabilmesi Kıbrıs Türk halkının özgüvenini pekiştirmektedir” dedi.
Tatar, Kıbrıs Türk halkının, özgüvenle dünyaya mücadelesini göstermeye devam edeceğini de  kaydetti.
“MANEVİYAT VE KÜLTÜREL DEĞERLERİN YENİ KUŞAKLARA TAŞINMASI ÖNEMLİ”
“Halk olmanın en önemli özellikleri toprak sahibi olmak, başka ülkelerle ilişkilerde ortaya konulan kabiliyet ve kendi kendini yönetebilmektir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, maneviyat, değerler, kültür ve tarihten gelen bağların yeni kuşaklara aktarılması için verilen mücadelenin de halk olmanın önemli bir parçası olduğunu ifade etti.
“Nereden ve nasıl mücadele ederek geldiğinizi bilemezseniz, geleceğinizi tayin edemezsiniz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, kültürel ve maneviyat konularının da diğer konular yanında her zaman gündemde olmasının, okullarda bu anlamda gerekli eğitimin verilmesinin ve gençler arasında milli şuurun yaşatılmasının önemli olduğunu kaydetti.

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