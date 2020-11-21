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TATAR : “DEVLETİN ELİNDEKİ İMKÂNLAR ÇERÇEVESİNDE ZARAR GÖRENLERE YARDIM ELİ UZATMAK İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI”

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, doğal afetten etkilenen Ozanköy’de incelemelerde bulundu, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

21 Kasım 2020 Cumartesi 11:20
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TATAR : “DEVLETİN ELİNDEKİ İMKÂNLAR ÇERÇEVESİNDE ZARAR GÖRENLERE YARDIM ELİ UZATMAK İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI”

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, doğal afetten etkilenen Ozanköy’de incelemelerde bulundu, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kötü hava şartlarının ve meydana gelen hortumun maddi zarara yol açtığı Ozanköy’de bu sabah incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, yaşanan doğal afetten etkilenen yurttaşları evlerinde ziyaret ederek durum incelemesi yaptı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün de eşlik ettiği ziyaretlerde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, can kaybı yaşanmamasının teselli olduğunu yineleyerek, devletin elindeki imkânlar çerçevesinde zarar görenlere yardım eli uzatmak için çalışmaların başladığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, yaraların sarılması için eşgüdümlü çalışmalarını yürüten devletin kurum, kuruluşlarına ve yurttaşlara teşekkürlerini iletti.

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