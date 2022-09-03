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Tatar, Dipkarpaz’daki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dipkarpaz- Zaferburnu ana yolunun güney kısmında, yol kenarında başlayan ve ardından geniş alana yayılan yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu.

03 Eylül 2022 Cumartesi 18:28
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Tatar, Dipkarpaz’daki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu


Yangının bölgesinde, Dipkarpaz Yangın İlk Yardım Ekibi'nden Serhat Sülün’den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Tatar, yangının erkenden Dipkarpaz Yangın Kulesi tarafından fark edilerek ilgili birimlerin ivedilikle bölgeye intikal edip yangına müdahale etmesinin yangının büyümeden önlenmesini sağladığını kaydetti.

Yangın söndürme helikopterinin de yangına müdahale ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Orman Dairesi ekiplerinin kontrol amaçlı olarak yangın bölgesinde gece yarısına kadar gözlem yapacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, yangının söndürülmesi için özveriyle çalışan Orman Dairesi, İtfaiye, Belediye ekipleriyle bölge halkına teşekkürlerini iletti.

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