Künye
Kıbrıs 35
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
2 ay cezaevinde tutuklu bekleyecek!
2 ay cezaevinde tutuklu bekleyecek!
Böyle dayı olmaz olsun!
Böyle dayı olmaz olsun!
Uyuşturucu satıcısı Cezaevi'ne gönderildi
Uyuşturucu satıcısı Cezaevi'ne gönderildi
3 ay cezaevine gönderildiler
3 ay cezaevine gönderildiler
220 gram uyuşturucuyla yakalandı
220 gram uyuşturucuyla yakalandı

Tatar: “Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin başarısı gurur verici”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazimağusa programı çerçevesinde Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni ziyaret etti.

19 Ağustos 2022 Cuma 17:08
24 Okunma
Tatar: “Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin başarısı gurur verici”


Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ve Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk ile görüşen Cumhurbaşkanı Tatar, bu yıl DAÜ’yü tercih eden öğrencilerin sayısının artmasının, sevindirici olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin adını, stratejik bir konum olan Doğu Akdeniz’den aldığına vurgu yaptı.

Bu yıl açıklanan kayıt rakamlarının çok sevindirici olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin başarısının gurur verici olduğunu kaydetti.

Ülke ekonomisi açısından da üniversitenin başarısına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Tatar, bu başarının istikrarlı bir şekilde devam etmesini temenni etti.

-Prof. Hocanın: “DAÜ tarihinin en yüksek doluluk oranına ulaştı”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın da konuşmasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı üniversitede ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek yeni eğitim yılına yönelik öğrenci kayıtlarıyla ilgili bilgi verdi.

Üniversitenin bu yıl, tarihinin en yüksek doluluk oranına ulaştığını belirten Hocanın, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin ülke içinde de en çok tercih edilen eğitim kurumu olduğunu söyleyerek ziyaretinden dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Yapılan mülakatlar yasal ve geçerlidir”
“Yapılan mülakatlar yasal ve geçerlidir”
SON DAKİKA! İşte Bakanlar Kurulu kararları
SON DAKİKA! İşte Bakanlar Kurulu kararları
Asgari ücret vergiden muaf
Asgari ücret vergiden muaf










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim