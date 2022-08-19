Tatar: “Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin başarısı gurur verici”

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ve Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk ile görüşen Cumhurbaşkanı Tatar, bu yıl DAÜ’yü tercih eden öğrencilerin sayısının artmasının, sevindirici olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin adını, stratejik bir konum olan Doğu Akdeniz’den aldığına vurgu yaptı.

Bu yıl açıklanan kayıt rakamlarının çok sevindirici olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin başarısının gurur verici olduğunu kaydetti.

Ülke ekonomisi açısından da üniversitenin başarısına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Tatar, bu başarının istikrarlı bir şekilde devam etmesini temenni etti.

-Prof. Hocanın: “DAÜ tarihinin en yüksek doluluk oranına ulaştı”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın da konuşmasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı üniversitede ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek yeni eğitim yılına yönelik öğrenci kayıtlarıyla ilgili bilgi verdi.

Üniversitenin bu yıl, tarihinin en yüksek doluluk oranına ulaştığını belirten Hocanın, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin ülke içinde de en çok tercih edilen eğitim kurumu olduğunu söyleyerek ziyaretinden dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti.