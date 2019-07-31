Tatar: Doğu Akdeniz’de ki zenginliklerde bizim de hakkımız var

Başbakan Ersin Tatar Yunanistan Başbakanı’nın Güney Kıbrıs’ta yaptığı açıklamaların anımsatılması üzerine aslında Ada’da gerçek işgalcinin Rum tarafı olduğunu söyledi. Rumların Kıbrıs Cumhuriyetini işgal ettiğini vurgulayan Başbakan Tatar, Güney Kıbrıs’a sunulan önerinin reddedildiğini de anımsatarak, Türk tarafının her şeyden dışlanmasının Doğu Akdeniz ile ilgili proaktif politika izlenmesinin yolunu açtığını anlattı.

Başbakan Tatar “Günün sonunda siz kazı yapıyorsanız biz de yaparız dedik. Doğu Akdeniz’de ki zenginliklerde bizim de hakkımız vardır. Biz dünyaya bu yönde mesaj veriyoruz. Haklı pozisyonumuzu hukuk çerçevesinde korumaya devam edeceğiz” dedi.

Müzakere süreciyle ilgili soruyu yanıtlarken ise Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk tarafının Crans Montana’dan itibaren her türlü esnekliği gösterdiğini ancak bunun karşılığını görmediğini ifade etti.

Tatar “Rum tarafı maalesef katı tutumunu sürdürüyor. Bizim görüşümüz odur ki bu saatten sonra Federal çözüm olmaz. Artık başka modellerin denenmesi gerekir. Rum tarafından gelen mesajlara baktığımızda bizimle bir ortaklık devleti kurma eğiliminde olmadıklarını anlıyoruz. Bu noktadan sonra 2 devletli çözüme doğru gitmek gerekiyor” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 9 Ağustos’ta görüşeceklerinin anımsatılması ve bu görüşmeden ne beklediğinin sorulması üzerine ise Başbakan Tatar, “Hiçbir şey beklemiyorum. Bir anlaşma zemini göremiyorum. Bu görüşmede anlaşma zemini aranacak ama bir sonuca varılmayacak. Adada Kıbrıs Türk halkı vardır ayrı bir devlet vardır ve bu devleti yıkmaya kimsenin gücü yetmez” dedi.

Rum siyasetinin hiçbir zaman değişmediğini ifade ederek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Annan Planı döneminde planı desteklemesini ancak şimdi tamamen farklı bir tutum sergilemesine buna örnek gösteren Başbakan Tatar, Türkiye’nin garantörlüğünün sulandırılmak istenmesinin de bu zihniyetin devamı olduğunu kaydetti.

Kapalı Maraş ile ilgili soruya karşılık ise Başbakan, Maraş’ın Gazimağusa’nın devamı ve aslında Osmanlı toprağı olduğunu belirterek, buranın Türk yönetiminde açılmasında kararlı olduklarının altını çizdi.

Maraş’ın açılması ile Taşınmaz Mal Komisyonunun da bölgede daha aktif olacağını ve bazı sorunların ortadan kalkacağını anlatan Başbakan Tatar, böylece tazminat ödenmesi durumunun da konuşulmayacağını kaydetti.

Başbakan Tatar Maraş’ın açılmasının ekonomiye de değer katacağını söylerken, bölgede gerginlik istemediklerine de vurgu yaptı.Başka bir soru üzerine ise Başbakan Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin turizmi ve üniversiteleri ile tanıtılması için çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, bu yönde Türkiye medyasından da katkı beklediklerini vurguladı.

(BRT)