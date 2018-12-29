Tatar: Dome Hotel için ihaleye çıkılmalı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Dome Otel konusunda “kesinlikle ihaleye çıkılması gerektiğini” kaydetti.

Tata, “Eğer Dome Otel konusunda ihaleye çıkılmazsa konunun yargıya ve Meclis’e taşınması için üzerimize düşeni yapmakta kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Ersin Tatar Başbakan Tufan Erhürman’ın Dome Otel konusundaki açıklamalarını yanıtladı. Tatar, “Başbakan’ın Dome Otel’in kiralanması ile bir dükkanın kiralanmasını aynı tutan yaklaşım sergilemesi ülkemiz için talihsizliktir” dedi.

UBP Genel Başkanı Tatar, Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter’e, Dome konusunda ihaleye çıkılması dışında hiçbir karara imza atmaması çağrısında da bulundu.

Ersin Tatar açıklamasında şunları kaydetti:

“4’lü koalisyonda yer alan partilerin muhalefette söylediklerini unutup koltuk uğruna neler yaptıklarının en güzel örneklerinden biri Dome Otel olayında yaşanıyor. Kamu mallarına, kamu kaynaklarına sahip çıkacağını ileri süren Halkın Partisi ile Toplumcu Demokrasi Partisi göz yummaya devam ederken Cumhuriyetçi Türk Partisi ile Demokrat Parti bildiklerini okuyor.

Oysa ortada, verilen Vakıflar İdaresi’nin malına verilen zarar, sözleşmesinin şartlarına uyulmaması, şaibeli işler ve Sayıştay’ın raporu var.

Ortada, Vakıflar İdaresi Genel Müdürü’nün Dome Otel’in Dayanışma Sendikasına kiralanmaması gerektiğine ilişkin net tavrı var.

Bütün bunlara rağmen Sayın Erhürman’ın hala Dome Otel’in Dayanışma Sendikası’na kiralanabileceğini ileri sürmesi, bir dükkanın kiralanması ile Dome Otel gibi ekonomik değeri çok yüksek bir yerin kiralanmasını bir tutması ülkemiz için talihsizliktir.

Ulusal Birlik Partisi olarak Dome Otel konusunda ihaleye çıkılması görüşümüzde ısrarlıyız. Anımsatmak isterim ki Dome Otel’le benzer bir konumda olan Lefkoşa’daki Saray Otel’in kiralanması söz konusu olduğunda dönemin UBP hükümeti olarak biz ihaleye çıkmıştık.

Eğer Dome Otel konusunda ihaleye çıkılmazsa konunun yargıya, Meclis’e taşınması için üzerimize düşeni yapmakta kararlıyız.

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Sayın İbrahim Benter, Dome konusundaki baskılara boyun eğmemelidir. Yetki kendisindedir. Ulusal Birlik Partisi olarak Sayın Benter’e ihaleye çıkılması dışında hiçbir karara imza atmaması çağrısında bulunuyoruz.

Bir kez daha vurgulamakta yarar görüyorum, KKTC’nin güçlü bir şekilde yarınlara yürümesi için hak ve adaleti muhakkak tesis etmeliyiz.”