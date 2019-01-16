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Tatar: Dome Otel kiralanabilmesi için ihaleye çıkılmalı

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Dome Otelin kiralanabilmesi için ihaleye çıkılması gerektiğini belirtti.

16 Ocak 2019 Çarşamba 17:58
Tatar: Dome Otel kiralanabilmesi için ihaleye çıkılmalı

Hükümete bu konuda çağrı yapan Tatar, “Buradan, hükümete, bir kez daha hukuk yoluna, aklı-selime gelmesi çağrısında bulunuyoruz.” Dedi.

Ersin Tatar konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Vakıarla ilgili yasalara göre Vakıflar İdaresinin elindeki kaynakları en iyi şekilde değerlendirmek zorunda olduğunu belirterek, Kamu İhale Yasası’nın açık hükümlerine göre ise, Dome Otel’in kiralanması için bir ihaleye çıkılmasının zorunluluk olduğunu kaydetti..

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Tatar, “Ulusal Birlik Partisi olarak biz, Dome Otel’in ihale ile hak edene kiralanmasını, bu otelin Girne esnafına, Girne ve ülke turizmine en çok faydayı sağlayacak, ülkemize gelen turistlere en iyi hizmeti verecek konuma gelmesini, ihtiyaç duyulan yatırım ve onarımların bir an önce yapılmasını istiyoruz.”dedi.

Ersin Tatar, “Biz, şuna verilsin ya da verilmesin demiyoruz. İhaleye çıkılsın ve hak eden alsın diyoruz.” İfadelerini kullandı. Otel çalışanlarının zarar görmesini istemediklerini de belirten Tatar, ihaleye çıkılırken ihale şartları arasına çalışanların haklarını koruyacak düzenlemelerin yapılabileceğine dikkat çekti..

Tatar, UBP olarak konunun yasal takipçisi olacaklarını da belirtti.

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UBP Genel Başkanı TatarDome OtelKiralamaIhaleHükümetHaberGündemKıbrıs
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Ata 2019-01-16 21:19:26

Şimdi de dome hotel içinmi ağzı ızın salyaları akıyor...Hamma humma kapısı yapmıştınız,keza peşkeş çekmeye çalıştınız olmadı şimdi gene çıkmışsınız halkın karşısın yalan dolanla çok basit/ucuz siyaset yapıyorsunuz...Biraz da memleket ve toplum için dürüst siyaset yapmayı deneyin.

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Vatandaş20 2019-01-16 20:51:21

Ersin Bey çok haklı konuşuyor. Başbakan bunun nesine karşı çıkıyor?

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