Tatar: Dome Otel kiralanabilmesi için ihaleye çıkılmalı

Hükümete bu konuda çağrı yapan Tatar, “Buradan, hükümete, bir kez daha hukuk yoluna, aklı-selime gelmesi çağrısında bulunuyoruz.” Dedi.

Ersin Tatar konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Vakıarla ilgili yasalara göre Vakıflar İdaresinin elindeki kaynakları en iyi şekilde değerlendirmek zorunda olduğunu belirterek, Kamu İhale Yasası’nın açık hükümlerine göre ise, Dome Otel’in kiralanması için bir ihaleye çıkılmasının zorunluluk olduğunu kaydetti..

Tatar, “Ulusal Birlik Partisi olarak biz, Dome Otel’in ihale ile hak edene kiralanmasını, bu otelin Girne esnafına, Girne ve ülke turizmine en çok faydayı sağlayacak, ülkemize gelen turistlere en iyi hizmeti verecek konuma gelmesini, ihtiyaç duyulan yatırım ve onarımların bir an önce yapılmasını istiyoruz.”dedi.

Ersin Tatar, “Biz, şuna verilsin ya da verilmesin demiyoruz. İhaleye çıkılsın ve hak eden alsın diyoruz.” İfadelerini kullandı. Otel çalışanlarının zarar görmesini istemediklerini de belirten Tatar, ihaleye çıkılırken ihale şartları arasına çalışanların haklarını koruyacak düzenlemelerin yapılabileceğine dikkat çekti..

Tatar, UBP olarak konunun yasal takipçisi olacaklarını da belirtti.