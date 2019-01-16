Tatar: Dome Otel kiralanabilmesi için ihaleye çıkılmalı

Hükümete bu konuda çağrı yapan Tatar, “Buradan, hükümete, bir kez daha hukuk yoluna, aklı-selime gelmesi çağrısında bulunuyoruz.” Dedi.
Ersin Tatar konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Vakıarla ilgili yasalara göre Vakıflar İdaresinin elindeki kaynakları en iyi şekilde değerlendirmek zorunda olduğunu belirterek, Kamu İhale Yasası’nın açık hükümlerine göre ise, Dome Otel’in kiralanması için bir ihaleye çıkılmasının zorunluluk olduğunu kaydetti..
Ersin Tatar, “Biz, şuna verilsin ya da verilmesin demiyoruz. İhaleye çıkılsın ve hak eden alsın diyoruz.” İfadelerini kullandı. Otel çalışanlarının zarar görmesini istemediklerini de belirten Tatar, ihaleye çıkılırken ihale şartları arasına çalışanların haklarını koruyacak düzenlemelerin yapılabileceğine dikkat çekti..
Tatar, UBP olarak konunun yasal takipçisi olacaklarını da belirtti.
Şimdi de dome hotel içinmi ağzı ızın salyaları akıyor...Hamma humma kapısı yapmıştınız,keza peşkeş çekmeye çalıştınız olmadı şimdi gene çıkmışsınız halkın karşısın yalan dolanla çok basit/ucuz siyaset yapıyorsunuz...Biraz da memleket ve toplum için dürüst siyaset yapmayı deneyin.
Ersin Bey çok haklı konuşuyor. Başbakan bunun nesine karşı çıkıyor?