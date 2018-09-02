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Tatar: "Döviz krizi fırsata dönüştürülebilir"

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa milletvekili Ersin Tatar, “ iyi bir liderlikle yapılacak ekip çalışması, Türkiye ile kurulacak samimi diyalog ve kararlılıkla, yaşanan döviz krizinin fırsata dönüştürülebileceğini” belirtti.

02 Eylül 2018 Pazar 13:21
Tatar: "Döviz krizi fırsata dönüştürülebilir"

Ersin Tatar, yaşanan sıkıntılar ve Maliye eski Bakanları olarak geçtiğimiz günlerde yaptıkları görüşme hakkında açıklamalarda bulundu.

​Tatar açıklamasında şunları kaydetti:

​“ Başbakan Sayın Tufan Erhürman geçtiğimiz günlerde Maliye eski bakanlarını davet ederek bizlere çalışmalarını anlattı, görüşlerimizi dinledi. Görüşme sırasında benim özellikle üzerinde durduğum noktalardan yılgınlık ve umutsuzluğa izin verilmemesi gerektiği oldu.
​Bana göre iyi bir liderlikle yapılacak ekip çalışması, Türkiye ile kurulacak samimi diyalog ve kararlı davranılması halinde yaşanan döviz krizi bir fırsata dönüştürülebilir.

​Kıbrıs Türk Halkı çok çetin mücadelelerle bugünlere gelmiştir. Bu halk , inanırsa, güvenirse, destek görürse başaramayacağı hiç bir şey, aşamayacağı hiç bir sorun yoktur.

​Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kendi sorunları bellidir. Uzun zamandır ertlenen reformları bir an önce yapmamız ve yapısal sıkıntılarımızı gidermemiz şarttır. Buna ilaveten önümüzde Anavatan Türkiye ile imzalanacak yeni Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü vardır. Bu protokol iyi hazırlanmalı, Türkiye’den , doğru, mantıklı bir şekilde hem döviz krizinin aşılması, hem de reformları yaparak istikrarlı kalkınma içine girmemiz için destek istenmelidir.

​Bunları yapamayacak, yapmayacak bir hükümet ise yerinde durmamalı hemen istifa etmelidir.Şu anda görevde olan hükümet ne yazık ki yapılması gerekenler konusunda sınıfta kalmıştır.

Döviz krizinden, artan faizlerden dolayı bozulan dengeleri düzeltmek hükümetlerin, görevidir. Bir yandan tüketici, diğer yandan üretici, yatırımcı korunmalı, desteklenmelidir.

​Ekononminin yeniden büyümesi için iş insanının hevesi kırılmamalı, geleceğe bakış açısı olumlu noktada tutulmalıdır. Bunun için ise teşvik, reform, kamuya güven ve inanç lazımdır.

​Çeşitli kesimler farklı üretimlerde bulunsa da tüm kesimler aynı zamanda tüketicidir. Tüketicinin yararı için , sapla saman bir birinden ayrılmalı, fırsatçılara, stokçulara izin verilmemeli, cezalandırılmaları için yasalar devreye sokulmalıdır.

​Bir an önce , vergi kaçaklarının önlenmesi için ne yapılması gerekirse yapılmalı, adil, sosyal devlet olgusuna katkı sağlayan, yaygın bir vergi sistemi için gereken adımlar atılmalıdır.

​Kısacası, yapılması gereken çok şey vardır. Yeter ki be yapılacağı bilinsin ve yapmaya niyet olsun.

​Ben bunun için sorunlarını gerinde bırakan, demokratik,şeffaf, güçlü, birlik içinde bir Ulusal Birlik Partisi iktidarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için gerekli olduğunun altını çiziyorum. Çünkü eminim ki yaşanan sıkıntıları aşıp KKTC’yi, halkımızı , güzel günlere taşıyabişecek birikim, niyet ve vizyon UBP’de vardır.”

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Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarDövizHaberKKTC
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