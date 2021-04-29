Mevlüt Çavuşoğlu, hizmete yeni giren binada İsviçre ve Fransa'da yaşan Türk vatandaşlarının online işlemlerinin yapılabileceğini belirterek, hizmetlerden KKTC vatandaşlarının da yararlanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da açılışta yaptığı konuşmada, Kıbrıs konulu gayrı resmi 5+BM toplantısı nedeniyle Cenevre’de bulunduğuna işaret ederek, aynı zamanda binanın açılışında da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Ersin Tatar, Türkiye Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Cenevre’deki görüşmelerde yer aldığını ifade ederek, “Haklı davamızda yanımızda durdu. Tecrübesi ve engin çalışmalarıyla katkı koydu” dedi.

5+1 gayrı resmi toplantıda tarihi bir adım atıldığından bahseden Tatar, “Egemen eşitliğe dayalı sürdürülebilir bir anlaşma talebini kayıtlara geçirdik” ifadelerini kullandı.

Tatar, Kıbrıs Türklerinin yaşadığı ancak elçilik ve temsilciliklerinin bulunmadığı yerlerde Türkiye’nin herzaman yardımcı olduğunu vurguladı.

Tatar, Cenevre Başkonsolosluğu’nun yeni hizmet binasının açılışının hayırlara vesile olmasını diledi.