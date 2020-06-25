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Tatar, Ekonomik Kurul’un ilk toplantısına katıldı

Başbakan Ersin Tatar, ülke ekonomisinin daha güvenli bir ortamda kendi dinamikleri içerisinde normalleşmeyi yakalaması amacıyla kapsamlı çalışmalar yapıldığını vurguladı.

25 Haziran 2020 Perşembe 17:30
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Tatar, Ekonomik Kurul’un ilk toplantısına katıldı

Başbakan Ersin Tatar, ülke ekonomisinin daha güvenli bir ortamda kendi dinamikleri içerisinde normalleşmeyi yakalaması amacıyla kapsamlı çalışmalar yapıldığını vurguladı.

Başbakanlık’ta ekonomik örgüt temsilcileri ve bürokratlardan oluşan Ekonomik Kurul’un ilk toplantısında konuşma yapan Başbakan Tatar, toplumsal dayanışmanın 2. paketini açıkladıklarını ve KKTC ekonomisinin normalleşme sürecinde alınan tedbirlerle düzenlemeler yaptıklarını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği anlaşması dolayısıyla yaratılan kaynak ve gerçekleştirdikleri açılımlarla ekonominin düzlüğe çıkması ve eski boyutlarına ulaşması için olağanüstü bir gayret gösterildiğini dile getiren Tatar, süreç içerisinde ekonomik örgütler platformu ile sürekli istişare içerisinde düzenlemeler yapıldığını belirtti.

Tatar, KKTC ekonomisinin daha güvenli bir ortamda kendi dinamikleri içerisinde normalleşmeyi yakalaması ve ekonomiyi bırakılan noktadan tekrar büyüme oranlarına çekebilmek için çalışmalarını sürdürdüklerine dikkat çekti.

Tatar, ülkeye yatırımları çekilmesi  ve  ekonomik alanlarda lokomotif sektörler olan turizm, yükseköğretim, inşaat  ve bunlara bağlı hizmetler sektöründe yapılacak çalışmalarla ilgili kapsamlı toplantılar yapıldığını belirtti.

Toplumsal dayanışma, paylaşma ve sosyal adaletin de yerini bulabilmesi için imkanların en iyi şekilde değerlendirildiğini dile getiren Tatar, kıt kaynakları en iyi şekilde kullanmak ve halkın da güvendiği ve saygı duyacağı bir paylaşım içinde bütün bunları sürdürebilmek için kurul oluşturulduğunu kaydetti.

Kurulun üyelerine teşekkür eden Tatar, kuruldan en iyi fikir ve görüşlerin çıkacağı ve KKTC ekonomisinin sürdürülebilir yapısının daha iyi devam etmesi için gerekli katkıların konacağı inancı içerisinde oluklarını belirtti.

Çok sıkıntılı ve zor süreçler geçirdiklerini söyleyen Tatar, zor kararlar alındığını, fakat son üç aylık sürecin de başarılı yönetildiğinin gördüğünü kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarEkonomik Kurul
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Vatandaş 2020-06-25 17:34:03

Tatar bu işi bırak

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