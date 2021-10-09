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Tatar: “Ekonomik sıkıntılar geride kalacak”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20. Uluslararası Zeytinlik Festivali’nin açılış törenine katıldı.

09 Ekim 2021 Cumartesi 11:23
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Tatar: “Ekonomik sıkıntılar geride kalacak”
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20. Uluslararası Zeytinlik Festivali’nin açılış törenine katıldı.

“EKONOMİK SIKINTILAR GERİDE KALACAK. GELECEK BİZİMDİR”
 
Girne Belediyesi’nin düzenlediği 20. Uluslararası Zeytinlik Festivali’nde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar; Girne Belediyesi Başkanı’na böyle bir festival düzenlediği için teşekkür etti.

KKTC’de üretimi teşvik etmenin önemli olduğunu, yeni fidanların ekilip zeytin bahçelerine dönüştürülmesinin; halkımızın, varsa bahçelerine zeytin ağaçları dikmelerini de tavsiye eden Cumhurbaşkanı Tatar; Kıbrıs Türk halkının gelenek ve kültürüyle bu ülkenin ürünlerine sahip çıktığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar sözlerine şöyle devam etti:
“Biz KKTC’yi ve insanlarımızı seviyoruz. Üretime ve ülkenin güzelliklerine sahip çıkıyoruz. Fidanına, ağacına iyi bakan; ekonomik anlamda da kendi kendine ekonomisini kalkındırmaya çalışan tüm üretken elleri kutluyorum. Bu pandemi de, ekonomik sıkıntılar da geride kalacak.

Gelecek bizimdir. KKTC’ye ve Kıbrıs Türk halkına sahip çıkmak hepimizin görevidir. Üretmek güzeldir, ülke topraklarına verim getirir; ekonomi kalkınır. Zeytin ağacının kutsallığı, bolluğun ve bereketin sembolüdür. Üreticiye saygılı olmak, destek vermek ve teşvik etmek milli görevimizdir. Bu güzel ve anlamlı etkinliğe katkı koyan herkese teşekkürü bir borç bilirim.”

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