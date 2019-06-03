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Tatar: ‘Ekonomik sorunlar ile Kıbrıs konusu üzerinde durduk’

03 Haziran 2019 Pazartesi 20:53
Tatar: ‘Ekonomik sorunlar ile Kıbrıs konusu üzerinde durduk’
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Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün “yararlı ve olumlu” bir görüşme yaptıklarını belirterek, “Ekonomik sorunlarımız, Kıbrıs konusundaki son durum ve Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon yatakları üzerinde durduk. Yararlı ve olumlu bir görüşme oldu. Temaslarımız devam edecektir” dedi.

Tatar, Anavatan Türkiye ile birlikte hedeflerinin; “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınmış bir ülke olması, Kıbrıs ve hidrokarbon aramaları konularının hakkaniyet çerçevesinde bir sonuca bağlanması” olduğunu kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün İstanbul’da yaptıkları görüşmeyi; “yararlı ve olumlu” olarak değerlendirdi.  

Başbakan Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile birlikte Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine bugün İstanbul’a bir çalışma ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade etti.

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Erdoğan’ın kendilerini kabulünde, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da hazır bulunduğunu belirten Tatar, şunları kaydetti:

“KİMSENİN DEVLETİNDE GÖZÜMÜZ YOK AMA KİMSENİN DE DEVLETİMİZİ YOK SAYMASINA MÜSAADEMİZ YOK”

“Kabul sırasında ekonomik sorunlarımız, Kıbrıs konusundaki son durum ve Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon yatakları üzerinde durduk. Yararlı ve olumlu bir görüşme oldu. Temaslarımız devam edecektir.

Anavatan Türkiye’nin de bizim de hedefimiz; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınmış bir ülke olması, Kıbrıs ve hidrokarbon aramaları konularının hakkaniyet çerçevesinde bir sonuca bağlanmasıdır.

Bizim hiç kimsenin özgürlüğünde, devletinde, haklarında gözümüz yoktur ama kimsenin de devletimizi, özgürlüğümüzü, haklarımızı yok saymasına müsaade etmeyiz.” 

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Ersin TatarEkonomik SorunlarKıbrıs SorunuHaberGündemKıbrıs
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Doğru Söz 2019-06-04 00:14:24

Sarhoş musun be adam? "Tatarla Özersay Erdoğanla bir araya geldi" başlıklı haberde, davet için Fuat Oktay'a teşekkür ediyorsun, burda ise Erdoğan'a? Hangisi dacet etti karar ver? Yoksa bir talimat verecek diye ayrı ayrı mı davet
ediyor bu insanlar!!!!! 2 başlı mı bunlar(TC)? Erdoğan duymasın!

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Doğru Söz 2019-06-04 00:50:12

Taşoy şimdi ekonomi BAKANI oldu! Bizim gibi. Biz da bakıyoruz, Taşoy da! UZAKTAN UZAKTAN... Hayırlı BAKANLIKlar Yaş oy!

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