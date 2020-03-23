Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Tatar "Ekonomik Tedbirler" görüşmelerini sürdürüyor

Başbakan Ersin Tatar bugün sabah Başbakanlık’ta Belediye Başkanlarından oluşan bir heyeti ve Ekonomik Örgütlerin  Temsilcilerinden oluşan heyetleri ayrı ayrı kabul ederek bir süre görüştü.

23 Mart 2020 Pazartesi 18:08
399 Okunma
Tatar "Ekonomik Tedbirler" görüşmelerini sürdürüyor

Başbakan Ersin Tatar bugün sabah Başbakanlık’ta Belediye Başkanlarından oluşan bir heyeti ve Ekonomik Örgütlerin  Temsilcilerinden oluşan heyetleri ayrı ayrı kabul ederek bir süre görüştü.

Görüşmede, ülkede yapılan Koronovirüs mücadelesine dönük çalışmalar ele alınırken, bu mücadele neticesinde ekonomik yaşamın gelişmelerden çok olumsuz etkilememesi için yapılan ve yapılacak  çalışmalar yanında alınması düşünülen ekonomik  tedbirler ele alındı.

Konuya ilişkin belediyelerin ve Ekonomik Örgüt Temsilcilerinin önerileri ile ilgili görüş alışverişinde de bulunuldu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karantina altında tutulan toplam 756 turist 6 faklı seferle ülkelerine gönderilecek
Karantina altında tutulan toplam 756 turist 6 faklı seferle ülkelerine gönderilecek
Kıbrıs’ın güneyinde de kısmi sokağa çıkma yasağı: Kiliseler de kapatıldı
Kıbrıs’ın güneyinde de kısmi sokağa çıkma yasağı: Kiliseler de kapatıldı
Pilli'den özel teşekkür
Pilli'den özel teşekkür
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim