Tatar: “Ekonomiyi geliştirebilmek en önemli hedefimizdir”

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği ve Ankara Ostim Teknik Üniversitesi’nin himayesinde, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Mustafa Çağatay Salonu’nda düzenlenen KKTC Stratejik Vizyon Çalıştayı’nın açılışına katıldı.

Konuşmasında ekonomist olduğunu belirtip, ülkenin sorunlarını derinden bilen biri olarak yapılan çalıştayın önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, önceliklerin iyi belirlenmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, ülkede tecrübenin, birikimin ve başarının var olduğunu dile getirerek, Kıbrıs sorununun ise ulusal bir mesele olduğuna değindi.

“Kıbrıs’ta iki ayrı halk ve iki eşit egemenlik vardır” vurgusu yapan Tatar, “Dünyanın artık bunu kabul etmesi gerekir. Bizim egemenliğimiz esastır. Bunu kaybettiğimiz anda burada çatışmalar tekrar gündeme gelecektir. Şu anda var olan ekonomik kazanımların da kaybedileceği bir noktaya sürüklenebileceğimizden dolayı bu konuda dik durmalıyız” diye konuştu.

-“KKTC halkı birçok şey başarmıştır”

“Anavatan Türkiye’nin desteğiyle verilen mücadele budur” diyen Tatar, şunları kaydetti:

“Buranın, Güney Kıbrıs’la rekabet edebilecek şekilde yapısının düzeltilmesi gerekir. Bunun için insan gücüne ihtiyaç vardır. KKTC halkı birçok şey başarmıştır. En olumsuz şartlarda bile ayakta durmayı başarabildik. İnsanların refahını koruyabilmek ve KKTC ekonomisini geliştirebilmek, en önemli hedefimizdir”

Cumhurbaşkanı Tatar, çalıştaya katkı koyan herkese teşekkür ederek, başarılar diledi.