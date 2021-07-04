Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Meydan savaşı gibi kavga!
Meydan savaşı gibi kavga!
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı
23 sabıkası ve askıda 5 davası daha var
23 sabıkası ve askıda 5...
Boğazını sıktı, defalarca yumrukladı
Boğazını sıktı, defalarca yumrukladı
Hakan Yalçın'ın ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı
Hakan Yalçın'ın ölümüyle ilgili detaylar...

Tatar, Elazığ, Malatya ve Diyarbakır’da ziyaret ve temaslarda bulunacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul, Elazığ, Malatya ve Diyarbakır’da ziyaret ve temaslarda bulunacak.

04 Temmuz 2021 Pazar 08:50
36 Okunma
Tatar, Elazığ, Malatya ve Diyarbakır’da ziyaret ve temaslarda bulunacak

Bir dizi temas ve ziyaretler gerçekleştirmek üzere Türkiye’de bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ilk olarak İstanbul’da, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın onuruna verdiği yemeğe katıldı. Yemekte Kıbrıs konusundaki gelişmeler de değerlendirildi.Tatar yemekte yaptığı konuşmada, KKTC’ye daha fazla öğrenci, turist gelebilmesi ve daha fazla yatırım yapılması için bu ziyaretlerin önemine vurgu yaptı. 20 Temmuz’un bayramın ilk gününe denk geldiğini hatırlatan Tatar, “O gün iki bayramı birlikte kutlayacağız” dedi.

Tatar, yemeğin ardından, Elazığ’a hareket etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Elazığ’da TV kanalları ile röportajlar gerçekleştirdikten sonra bazı ziyaretlerde ve görüşmelerde bulunacak.

Daha sonra Kıbrıs’ta Kanlı Noel saldırılarında Kumsal’da banyo odasına eşi ve çocukları Rumlar tarafından katledilen Emekli Tuğgeneral Nihat İlhan ve ailesinin kabirlerini ziyaret edecek, kabirlere KKTC’den götürülen toprak bırakılacak, anma ve saygı duruşunda bulunulacak. Tatar, Emekli Tuğgeneral İlhan’ın evini de ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Tatar, yarın Fırat Üniversitesi’nde “Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türkü’nün Mücadelesi” konulu konferans verecek. Ardından Malatya’ya gidecek olan Tatar, burada Malatya Kıbrıs gazileri ile görüşecek ve onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak. Yemeğin ardından Diyarbakır’a hareket edecek olan Tatar, burada da bir dizi temaslarda bulunacak.

6 Temmuz Salı günü İstanbul’a hareket edecek olan Tatar, bazı temas ve görüşmelerden sonra akşam saatlerinde KKTC’ye dönecek.

Son Güncelleme: 04.07.2021 09:17
Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İkametgahında ölü olarak bulundu
İkametgahında ölü olarak bulundu
85 kilo portakal çaldılar
85 kilo portakal çaldılar
Sokağa çıkma yasağını ihlal ettiler!
Sokağa çıkma yasağını ihlal ettiler!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim