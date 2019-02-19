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Tatar: Elcil asla amacına ulaşamayacak!

Tatar: “Türkiye ve benim halkıma, devletime saldıranlara karşı susmayacak, durmayacağım”

19 Şubat 2019 Salı 11:01
Tatar: Elcil asla amacına ulaşamayacak!

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, “ Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil’in Türkiye’ye yönelik yalan yanlış iddiaları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ne yaptığı düşmanlıkları dile getirdiği için kendisine saldırmakla amacına asla ulaşamayacağını” belirtti.

Tatar, “Daha önce de ifade etiğim üzere, Türkiye ve benim halkıma, devletime saldıranlara karşı susmayacak, durmayacağım. Güneş balçıkla sıvanamaz ”dedi.

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Ersin Tatar, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
“ Kime hizmet ettiğini dile getirdiğim için kızan, kızdıkça daha fazla yalana sarılan ve çirkinliklerini sürdüren Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil şimdi de hiç utanmadan, sıkılmadan, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın kurucusu, Sayıştay Eski Başkanı, eski Maliye Bakanı 88 yaşındaki babam Rüstem Tatar üzerinden bana vurmaya çalışıyor.

Kamuoyumuz bilsin ki babam Rüstem Tatar, kendisine değil bir bankaya ait paraları o dönemde Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası’nın onayı ile yurt dışına çıkarmaktaydı ve olayla ilgili hakkında her hangi bir yargı kararı söz konusu değildir.

Babamın bu topluma hizmetleri ortadadır ve halkımız Şener Elcil’in de Rüstem Tatar’ın kim olduğunu bilecek düzeydedir.”

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Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarUBPHaberGündemKıbrıs
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