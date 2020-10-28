Tatar, elektrikli otomobil Günsel'i test ediyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde Türk mühendis ve tasarımcıların 10 yıllık çalışma ve 1,2 milyon saat emekle geliştirdiği KKTC’nin ilk yerli otomobili GÜNSEL’in ilk modeli B9 ile test sürüşü yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yüzde 100 elektrikli GÜNSEL’in direksiyonuna geçerek, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde GÜNSEL Üretim Tesisleri’nin sürüş alanında aracı test etti. Test sürüşünde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel eşlik etti. Test sürüşünün ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu büyük başarıya imza atan Günsel Ailesi’ni tebrik etti.