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Tatar: Elimden gelen tüm katkıyı koymaya kararlıyım

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kadınların, şiddet başta olmak üzere karşılaştığı tüm sorunlara kapsayıcı çözümler bulmak hepimizin sorumluluğudur” dedi.

04 Aralık 2022 Pazar 15:10
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Tatar: Elimden gelen tüm katkıyı koymaya kararlıyım



Tatar, şiddet mağduru kadınların kendisini güvende hissedeceği kadın sığınma evi sayısını artırmak ve kadınların karşılaştığı tüm sorunlara kapsayıcı çözümler bulma konusunda Anayasanın kendisine verdiği yetki çerçevesinde elinden gelen tüm katkıyı koymaya kararlı olduğuna da dikkat çekti.

Tatar 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı ve 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nde, gelecek kuşaklarla birlikte devletin aydınlık yarınlarının teminatı olan kadınların çözüm bekleyen talebine odaklanmanın görevleri olduğunu ifade etti.

Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Siyasetten ekonomiye, kültür ve sanattan tüm karar alma mekanizmalarına, kadınların aktif katılımının artmasına yönelik ortaya konan çabaların, nasıl çok daha ileri noktalara taşınabileceği hususunda somut ve sürdürülebilir adımlar atmak adına önemli bir fırsat olan böylesi anlamlı günlerde, toplumsal mücadele yıllarından egemen devletimizin ilanına ve bugünlere gelinen süreçte kadınlarımızın ortaya koyduğu yadsınamaz katkıyı da hatırlamak ve hatırlatmak, tarihsel bir sorumluluktur.

Kadınlara yönelik her türlü fiziksel, psikolojik şiddet ve bezdirme çabalarının önlenmesine yönelik adımların atılarak özellikle şiddet mağduru kadınların kendisini güvende hissedeceği kadın sığınma evi sayısını artırmak, şiddet başta olmak üzere karşılaştıkları tüm sorunlara kapsayıcı çözümler bulma noktasında Anayasa’nın bana verdiği yetki çerçevesinde elimden gelen tüm katkıyı koymaya kararlı olduğuma dikkati çekmek istiyorum.

Tüm kadınlarımızın her alanda çok daha güçlü bir KKTC yaratılma sürecinde oynayacağı kritik rolün bilinciyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm kadınlara verdiği önemin ışığında, toplumsal kalkınma hamlesi içerisindeki devletimizin, kadınlarımızın varlığı ile geleceğinin güvende olduğunu vurguluyor, tüm kadınlarımızı saygı ile selamlıyorum.”

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