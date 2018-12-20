Tatar: “Emirname konusunda hükümet taviz mi verdi?”

İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerine yaklaşık 10 saat süren konuşmalarda vatandaşlık, belediye ve emirnameler gibi başlıklar üzerine söz alan milletvekilleri hükümeti eleştirdi. Genel Kurulda zaman zaman tansiyon yükseldi.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ile Maliye Bakanı Serdar Denktaş arasında “adamsın- adam değilsin”, “gollayla yapışmış hükümet-Bu golla hizmet gollasıdır, çıkar gollası değil” atışması; UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ile CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları arasında “hakaret” tartışması yaşandı.

TATAR: “EMİRNAME KONUSUNDA HÜKÜMET TAVİZ Mİ VERDİ?”

Ana Muhalefet UBP Genel Başkanı Ersin Tatar da konuşmasına “Emirname konusunda hükümet taviz mi verdi? Müteahhitler neden eylemden vazgeçti? Bu Sayın İçişleri Bakanın başarısı mı? Nasıl oldu da ortalık bir anda yumuşadı?” sorularıyla başladı.

Vatandaşlık konusuna da değinen Tatar, “Bu zorlama, ‘gollayla’ birbirine yapışan hükümetin açtığı vatandaşlık davalarının kaçı sonuçlandı? O kadar tantana niyeydi? ‘Şeffaf’ hükümet bazı konularda neden suskun? Neden geçmişte davrandıkları gibi davranmıyorlar? Dün öyle bugün böyle olmaz” dedi.

Güney Kıbrıs’ta binlerce iş insanına yatırım nedeniyle vatandaşlık verdiğini söyleyen Tatar, “UBP’nin vatandaşlık duruşu doğruydu. ‘Her gelen vatandaş olsun’ diye bir görüşümüz yok ama hak edene vereceksiniz. Hükümet vatandaşlık konusunda sınıfta kaldı. Biri öyle söyler, diğeri böyle” şeklinde konuştu.

Ekonomik protokolün hala imzalanamadığını kaydeden Tatar, “Protokol imzalanmaz, para gelmezse bütçedeki açık 2 milyar olacak. Bu bütçe de, hükümet de havada. Reformlar yok. Kaynaklar gelemiyor. Geleceği de belli değil. Hükümet nereye kadar devam edecek vatandaş bize soruyor” dedi.

DENKTAŞ: “GOLLA, HİZMET GOLLASIDIR, ÇIKAR GOLLASI DEĞİL”

Maliye Bakanı Serdar Denktaş da söz aldı. Denktaş, Tatar’ın “golla” açıklamasına işaret ederek, “27 milletvekili birbirine kenetlenmiş durumda. Bu golla hizmet gollasıdır, çıkar gollası değil” dedi.

Tatar’ın “küslükler erken bitti” açıklamasına işaret eden Denktaş, “Bu Kıbrıs Türkü’nün hasleti. Neden gocunuyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

Denktaş, “Bazı eleştiriler hükümeti vurmak için yapılıyor ama esasen nereyi vuracağı hesaplanmıyor” dedi.



Yer ve isim vermeden konuşmayacağını kaydeden Denktaş, “Bir yatırım yapılacaktı, bölge sakinleri karşı çıktı. Yatırımcı vazgeçti. Mülk sahibinin Mal Tazmin Komisyonu’na başvurusu yok. Gittiler o insanı buldular. Gerekli anlaşmaları da yaptılar. Komisyon üzerinden o malın KKTC koçanı olarak alınması için. Oraya yatırım yapacak yasalar ne izin veriyorsa o yatırım yapılacak. Bu benim yakınım diye yaşamasın mı?”dedi.Denktaş, Tatar’ın reform açıklamalarını da eleştirerek, “Hangi reformu yaptık da para aldık?” dedi.

DENKTAŞ VE TATAR TARTIŞTI

Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın “Başkan büyük milliyetçi ama kendi televizyonunda devlet her sabah ayaklar altında alınır. Sesi çıkar mı?”ifadeleri üzerine Denktaş ile Tatar arasında tansiyon yükseldi.

İkilinin arasında daha sonra “adam mısın- değil misin” tartışması çıktı.

Maliye Bakanı Denktaş’tan sonra yeniden söz alan Tatar, “Bu arkadaş bu ülkenin Maliye Bakanıdır. Yenişehir’deki araziyi kendi ailesine veriyor. 100 küsur dönümlük arazi askerden alındığında Halkın Partisi Metehan’da nöbet tutmuştu. O yeniden gündemde. Maliye Bakanı isen, Devlet Emlak Malzeme Dairesi de sana bağlıysa yakınına arazi veremezsin. Vermemen lazım. Rumlarla da anlaşma yapılabiliyor. Çıkıp bunlarla ilgili açıklama yapsınlar. Ben ona ne söylüyorum. O bana ne söylüyor. İşin Kanal T’ye getirilmesini kabul etmiyorum. Ben demokrat bir insanım. ‘Kimseye beni göster’ ‘benim hakkımda iyi şeyler söyle’ demedim. Ben orayı eşime verdim. Siyasetteyim. Ben oranın yayın politikasına da karışmıyorum. Her türlü insan vardır orada. Sayın Denktaş’ın söylediği demokrasi anlayışına sığar mı?” şeklinde konuştu.

HASİPOĞLU VE HAMZAOĞULLARI DA GERİLDİ

Öte yandan Genel Kuruldaki yükselen tansiyon UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları’na da yansıdı.

Hamzaoğulları, Oğuzhan Hasipoğlu’nun kendisine hakaret ettiğini savundu ve özür dilemesini istedi. Hasipoğlu ve Hamzaoğulları arasındaki sözlü tartışmaya bazı muhalefet milletvekilleri de dahil oldu.

Hasipoğlu, Meclis Başkanından yetkilerini kullanmasını istedi.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, “Bu konuyu daha sonra görüşeceğiz” demesi ve uyarılarıyla tansiyon düştü