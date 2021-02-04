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Tatar: Emrivaki bir anlaşmayı kabul etmiyoruz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'la görüşmesi tamamlandı.

04 Şubat 2021 Perşembe 16:46
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Tatar: Emrivaki bir anlaşmayı kabul etmiyoruz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'la görüşmesi tamamlandı.

Bir saati geçen görüşmenin ardından Raab, Cumhurbaşkanlığı bahçesini de dolaşarak ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar görüşmeyle ilgili basına açıklama yaptı. 

Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından satır başları şöyle: 

"Egemen iki eşit devleti savunduğumuzu ancak müzakereye açık olduğumuzu söyledim. Guteress Kıbrıs Türklerine haksızlık yapıldığını söyledi. Adil kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün bizim için önemli olduğunu söyledik.  İki devletin birbirini tanıması gerektiğini söyledim. Bir tarafta tanınan bir tarafta tanınmayan bir devletin olmasının kabul edilemez olduğunu söyledim. Yaptıkları ziyarette haklı tarafımızı görmeleri önemlidir.  5+1 görüşmelerle ilgili önemli görüşmeler yaptık. 

İngilterenin AB'den çıkmasının Kıbrıs Türkleri için avantajını konuştuk. Başbakan Johnson’un bana selamını iletti. Aşılar, ticaret ve uçuşlarla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. İngiliz üslerindeki Kıbrıs Türklerin mallarıyla ilgili de görüşlerimizi aktardık. Garantör İngiltereye pozisyonumuzu ve beklentilerimizi aktardık bunları not etmiştir. Emrivaki bir anlaşmayı kabul etmiyoruz bizim de beklentilerimizin dikkate alınması beni mutlu etti. Konuyla yakınen ilgilendiğini ve hazırlıklı olduğunu gördüm"

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