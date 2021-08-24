Tatar: “En erken zamanda aşı olun”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hemen hemen her sabah sosyal medya hesabından paylaştığı Girne ve dağ manzarası eşliğindeki ‘günaydın’ mesajında bu sabah Koronavirüsaşısına dikkat çekti.

Tatar’ın mesajı şöyle:

İyi günler diliyorum.. sağlığımıza dikkat edelim.. aşılı olmayanlar en erken zamanda aşı olmalı.. aşılı olanlarımızın bulaş riski daha az, haliyle Covid’in yayılması büyük ölçüde yavaşlar.. ve aşılı olanlar daha hafif geçiriyorlar, daha hızlı iyileşiyorlar..ve yoğun bakımda yatanların %85’i aşısız