Tatar: Engellilerin sorunları hükümetin gündeminde

Tatar, burada yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde engelliler konusunda gereken hassasiyet ve duyarlılığın her vesileyle gösterilmekte olduğunu belirtti.

Kiminin doğuştan, kiminin ise sonradan bir kaza veya geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla engelli durumuna geldiğini ifade eden Tatar, kimsenin bir sabah kalktığında nasıl uyanacağının belli olmadığına vurgu yaptı.

Başbakan Tatar, engelli bireyleri ve ailelerini tekrardan hayata kazandırmak adına devlet nezdinde herkesin üstüne düşen görevi yapması gerektiğini söyledi.

Ulaşım ve dolaşım sorunlarına dikkat çeken Tatar, engelli bireylerin karşılaştığı sorunlarına çözüm bulunarak hayatlarını kolaylaştırılmasının gereğine vurgu yaptı.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk de 14 maddelik istem paketini içeren dosyayı Başbakan Ersin Tatar’a sundu.

Yücetürk, genç bir devlet olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde engellilerin sorunları konusunda iyi bir gelişme sağlandığını, ancak engellilerle ilgili çıkarılan yasanın istenilen noktada olmadığını söyledi.

Başbakanlık bünyesinde oluşturulan Engelli Koordinasyon Kurulu’na da dikkati çeken Yücetürk, yasa gereği 2 ayda bir toplanması gereken kurulun toplantılarını yapmadığını yapılan toplantıların da verimsiz geçtiğini ifade etti.

Engelli bireylerin ulaşım ve dolaşım sorunlarına da dikkat çeken Yücetürk, özellikle görme ve ortopedik engellilerin hiç bir kaldırımda yürüyemediğine vurgu yaptı.

Yerel yönetimlerden Engelli Standartlar Tüzüğü uyarınca kaldırım, rampa, asansör, sinyalizasyonları istenilen şekilde inşa etmesini istediklerini söyleyen Yücetürk, yerel yönetimlerden bu tür yapıları yapmak konusunda bütçe sıkıntısı çektiklerine yönelik yanıt aldıklarını bu noktada hükümetten destek istediklerini söyledi.(BRT)