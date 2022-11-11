Tatar, Erdoğan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefon görüşmesi gerçekleştirdi...

“KKTC’nin her alanda statüsünün yükseltilmesi için verilen mücadele kararlılıkla sürdürülecektir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefon görüşmesi gerçekleştirerek KKTC’nin gözlemci üye sıfatıyla Türk Devletleri Teşkilatı’na kabul edilmesini değerlendirdi.

KKTC’nin gözlemci üye sıfatıyla Türk Devletleri Teşkilatı’na kabul edilmesine vermiş olduğu destek nedeniyle şahsı ve halkı adına, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini ileten Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin her alanda statüsünün yükseltilmesi için verilen mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğinin altını çizdi.