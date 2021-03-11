Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, Kıbrıs konusunda yaşanan son gelişmeler ile Cenevre'de 27-29 Nisan tarihlerinde yapılacak olan gayrı resmi 5+BM toplantısı ve toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Tatar'ın Ankara’ya gerçekleştireceği ziyaret de ele alındı.
Görüşmede Erdoğan, eşit egemen iki devletin iş birliğine dayalı çözüm şeklini desteklerini yineledi; Tatar da, desteklerinden dolayı şahsı ve Kıbrıs Türk halkı adına Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.
TATAR ERDOĞAN’I ARAYARAK MİRAÇ KANDİLİNİ KUTLADI
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün akşam Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Miraç Kandilini kutladı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, Kıbrıs konusunda yaşanan son gelişmeler ile Cenevre'de 27-29 Nisan tarihlerinde yapılacak olan gayrı resmi 5+BM toplantısı ve toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Tatar'ın Ankara’ya gerçekleştireceği ziyaret de ele alındı.