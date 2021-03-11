TATAR ERDOĞAN’I ARAYARAK MİRAÇ KANDİLİNİ KUTLADI

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, Kıbrıs konusunda yaşanan son gelişmeler ile Cenevre'de 27-29 Nisan tarihlerinde yapılacak olan gayrı resmi 5+BM toplantısı ve toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Tatar'ın Ankara’ya gerçekleştireceği ziyaret de ele alındı.

Görüşmede Erdoğan, eşit egemen iki devletin iş birliğine dayalı çözüm şeklini desteklerini yineledi; Tatar da, desteklerinden dolayı şahsı ve Kıbrıs Türk halkı adına Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.