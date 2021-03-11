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TATAR ERDOĞAN’I ARAYARAK MİRAÇ KANDİLİNİ KUTLADI

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün akşam Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Miraç Kandilini kutladı. 

11 Mart 2021 Perşembe 14:44
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TATAR ERDOĞAN’I ARAYARAK MİRAÇ KANDİLİNİ KUTLADI

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, Kıbrıs konusunda yaşanan son gelişmeler ile Cenevre'de  27-29 Nisan tarihlerinde yapılacak olan gayrı resmi 5+BM toplantısı ve toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Tatar'ın Ankara’ya gerçekleştireceği ziyaret de ele alındı. 
Görüşmede Erdoğan, eşit egemen iki devletin iş birliğine dayalı çözüm şeklini desteklerini yineledi; Tatar da, desteklerinden dolayı şahsı ve Kıbrıs Türk halkı adına Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

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