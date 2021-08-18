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Tatar: Erenköy Direnişi, Kıbrıs Türkü'nün Çanakkale Destanıdır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erenköy Direnişi’nin, Kıbrıs Türkü’nün “Çanakkale Destanı” olduğunu vurguladı.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:23
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Tatar: Erenköy Direnişi, Kıbrıs Türkü'nün Çanakkale Destanıdır

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Erenköy mücahidi Nazım Kızılbora ve 30 yılı aşkın bir süre Erenköy’de telsiz operatörü olarak görev yapan Özgül Kızılbora’yı makamında kabul ederek, görüştü.

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde, Kıbrıs Türk mücadele tarihinin en önemli safhalarından biri olan Erenköy Direnişi’nde mücahit olarak yer alan Nazım Kızılbora ve 1961 yılında 16 yaşındayken Erenköy’de telsiz operatörü olarak görev yapmaya başlayıp 30 yılı aşkın süre bu görevi yerine getiren Özgül Kızılbora’yı Cumhurbaşkanlığı’nda ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tatar, vatana böylesine büyük hizmetlerde bulunan kişilerin her daim hatırlanmasının vefa duygusunun önemli bir nişanesi olduğunu belirtti.

“ERENKÖY, KIBRIS TÜRKÜ’NÜN ÇANAKKALE DESTANIDIR”

Erenköy Direnişi’nin, Kıbrıs Türkü’nün “Çanakkale Destanı” olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, o yıllarda tahsillerini bırakıp vatan savunması için Erenköy’e çıkan yüzlerce gencin milli mücadele yıllarında ortaya koydukları cesaret ve hizmetleri hatırlamanın ve hatırlatmanın en büyük yurttaşlık görevi olduğunun altını çizdi.

KKTC’nin her daim yaşayacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, egemenlik, güvenlik ve özgürlükten hiçbir zaman vazgeçilmeyeceğine vurgu yaptı.

“MİLLİ MÜCADELE YILLARINDA YAŞANANLAR, GENÇ NESİLLERE AKTARILMALI…”

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin bu günlere nasıl ulaştığının gelecek nesillere aktarılmasının gerekliliğine işaret ederek, Nazım Kızılbora ve Özgül Kızılbora çiftine yaptıkları hizmetler nedeniyle teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Erenköy Direnişi’nde kahramanca mücadele eden tüm mücahitlere bir kez daha teşekkür ederek, şehit olan ve vefat edenlere Allah’tan rahmet diledi.

CUMHURBAŞKANI’NA TEŞEKKÜR

Nazım Kızılbora ve Özgül Kızılbora da, Cumhurbaşkanı Tatar tarafından Cumhurbaşkanlığı’nda kabul edilmekten duydukları mutluluğu dile getirerek, Cumhurbaşkanı’na gösterdiği vefa duygusu nedeniyle teşekkürlerini ilettiler.

Cumhurbaşkanı Tatar, 8 Ağustos'ta Erenköy Direnişi Anma Töreninde telsiz operatörlüğü yapılan yeri de ziyaret etmişti.  

Son Güncelleme: 18.08.2021 16:48
Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarErenköy Direnişi
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