Tatar-Erhürman görüşmesi sona erdi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Ersin Tatar, 18 Ekim Pazar günü yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2’nci tura kalmasıyla birlikte, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Genel Merkezine ziyarette bulundu.

Tatar: Sandığa gidilsin irade yansıtılsın

Toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, "İlk tur tamamlandı haftaya ikinci tur için sandığa gidilecek. Tufan Erhürman’ı demokrasiye yaptığı katkı ve seçimdeki başarısından dolayı tebrik ettim. Toplantıda önümüzdeki seçimi değerlendirdik. Pandemi nedeniyle seçime katılım az oldu. Demokrasinin çalışması için sandığa gidilmeli. Sandığa gidilsin irade yansıtılsın. Tufan Erhürman'a bizi kabul ettiğinden dolayı teşekkür ederim. Ülkede kutuplaşma önlenmeli. Ülkenin gelişmesi, demokrasinin çalışması, mutlu ve refah bir düzeye ulaşmalıyız. Tufan bey de daha iyi bir gelecek için fikirler ve projeler üretti.

Cumhurbaşkanlığı makamı sadece müzakereci makamı değil, aynı zamanda hükümetlere yardımcı olabilecek noktada, topluma önderlik etmek herkesle iyi ilişkiler kurabilecek bir makamdır kendisine bunları ilettim. Kutuplaşmanın önlenmesi lazım. Pandemi nedeniyle seçimler ertelenmişti. Cumhurbaşkanı görevine devam etti. Halkımız da bu süreçte dayanışma sergiledi." ifadelerini kullandı.

Erhürman: Gerginlik ve kutuplaşma artık son bulmalı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise konuşmasında, "CTP en köklü partidir. Kıbrıs sorununda iki farklı görüş olarak bir araya geldik. Seçim süresince yaşanan gerginlik ve kutuplaşma artık son bulmalı. Bunu önlemek için herkes birlikte hareket etmeli. Sorunların aşılmasına yönlenilmeli. Seçim süresi ve sonrasında herkes sağduyulu davranmalı. Ersin Tatar'a seçimde başarılar dilerim" dedi.

İşte ziyaret sonrası yapılan açıklama: