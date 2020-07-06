Tatar, Eroğlu'na acil şifalar diledi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, kalp anjiyosu yapılarak stent takılan 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’na acil şifalar diledi.

UBP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Tatar, mesajında şöyle dedi:

“3’ncü Cumhurbaşkanı Sayın Dr. Derviş Eroğlu’na bugün Yakın Doğu Hastanesi’nde bir kalp anjiyosu yapılarak stent takıldığını, durumunun gayet iyi olduğunu memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Öncelikle, Ulusal Birlik Partisi, hükümetimiz ve şahsım adına Sayın Eroğlu’na acil şifalar dilerim. Bu vesile ile Sayın 3’üncü Cumhurbaşkanımıza bir kez daha en derin sevgi ve saygılarımızı ifade eder, kendisini, en erken zamanda yine, yanımızda, aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağımızı vurgularım.”